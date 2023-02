BBB 23: Amanda afirma: 'Meu único arrependimento'

Amanda confronta Fred Nicácio no Jogo da Discórdia do BBB 23 e dá a flecha de quem não consegue engolir para o brtoher

Na noite desta segunda-feira, 13, a casa do BBB 23, da Globo, foi agitada pelo Jogo da Discórdia. Logo no início da dinâmica, Amanda deu uma flecha de 'quem não consegue engolir' para o brother Fred Nicácio. Durante seu discurso, ela disse qual é o seu único arrependimento no jogo e que envolve o rapaz.

Amanda contou que se arrepende de não ter dado o Castigo do Monstro para Fred Nicácio quando ganhou a Prova do Anjo. “É desconfortável para mim o seu jogo. Você é uma pessoa que eu tentei te acessar algumas vezes, e você falou que não fazia questão de me acessar. Você me considera um elo frágil. Eu me envolvo sim no jogo, já ganhei provas aqui, nós não conversamos do jogo. Se eu for embora amanhã, eu deixo bem claro que meu único arrependimento é não ter te colocado no Monstro. Eu não fiz isso porque a gente não tinha comida na Xepa”, disse ela.

Então, Amanda acusou Fred Nicácio de ter influenciado os votos dos seus aliados nela no paredão desta semana. Porém, ele rebateu. “Você está equivocada em achar que as pessoas votaram por influencia minha. É uma percepção minha e de outras pessoas [que ela seja o elo frágil], se é uma verdade ou não, não vamos saber. Eu estou falando sobre jogo, não sobre você como uma pessoa. No seu jogo, eu e outras pessoas temos tido a percepção há algum tempo”, afirmou.