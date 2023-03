BBB 23: Aline Wirley reflete expulsão de brothers: "Não queria"

Aline Wirley refletiu expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato durante desabafo no Raio-X

Os brothers tiraram a manhã desta sexta-feira, 17, para falar sobre a expulsão conjunta de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23.

Aline Wirley foi uma das que não perderam a oportunidade em falar sobre a saída dos aliados, durante gravação do seu Raio-X.

A cantora contou que foi um "dia muito intenso", e declarou estar triste com a situação: "A gente não esperava, e não queria que acontecesse, obviamente", lamentou.

Na sequência, a famosa desabafou sobre o misto de sentimentos: "São muitos sentimentos. De tristeza, vergonha, de muita coisa como mulher. São muitos gatilhos. Sabendo que... na verdade, eu não sei de muita coisa", esclareceu ela, demonstrando estar ainda muito abalada.

Em outro momento, Aline Wirley falou sobre a importância de ouvir um 'não' e citou a atitude de Sapato em dar um beijo na mexicana.

“Ela pode ter falado 'não, Sapato', e ainda assim ele continuar insistindo de alguma maneira. Você entende esse lugar? É muito delicado”, disse ela.

Para quem não acompanhou, os integrantes do grupo camarote foram eliminados por decisão do programa após uma conduta de assédio contra Dania Mendez.

Aline Wirley fala sobre a maneira como joga dentro da casa

No gramado da casa do BBB 23, Aline Wirley e Ricardo comentaram sobre o andar do jogo. A cantora disse que está tentando entender o seu game e o biomédico aponta achar que a sister está jogando, mas sem perceber.

"O meu jogo é mais instintivo. Assim, mais do que estratégia, é mais instintivo. Eu tô indo na vivência. É esse meu jogo, é assim que eu sei jogar, eu não sei jogar de outro jeito", declarou a ex-rouge.

Ele respondeu: "Vai inventar? Vai fazer firula que não sabe? Vai fazer o que não sabe? Faz arroz com feijão, rapaz". No papo, a cantora fala que acha engraçado que a convivência, as relações e os afetos do reality fazem parte de um jogo. "Um jogo da vida", reflete ela. "E as pessoas que você gosta não quer que suma da sua vida", disse Ricardo.