BBB 23: Aline Wirley expõe o que pensa sobre Domitila: "Planta"

O jogo da discórdia pegou fogo e Aline Wirley soltou o verbo na hora de dizer o que acha do jogo de Domitila

O jogo da discórdia trouxe a tona os pensamentos dos brothers em relação aos outros participantes. Aline Wirley (41) contou para Domitila (38) tudo o que acha da sister.

Com muitas trocas de farpas e fogo no parquinho, a missão dos participantes era colocar uma pessoa no pódio ‘Juntos na Final’ e duas para serem bombardeadas.

Wirley colocou a boca do trombone e disse que Domitila virou uma planta no jogo, após observar a forma como ela joga.

“Amiga, tu virou uma planta. Eu não sei o que aconteceu, te dei uma planta no Queridômetro”, ela afirmou.

Nas redes sociais, as pessoas falaram que Aline não poderia dizer nada, já que ganhou apenas uma prova e não veem a ex-Rouge no jogo.

BBB 23: Aline Wirley relembra momento 'caótico' que viveu no Rouge e revela: “Abalou a amizade!”

Durante uma conversa com Bruno Nogueira no BBB 23, Aline Wirley abriu o jogo e fez algumas revelações inesperadas. Ao longo da conversa, a cantora contou como era a sua convivência na época em que ainda integrava o grupo Rouge.

Questionada sobre a relação do grupo, ela assumiu que a convivência entre as colegas era melhor fora do palco. “Vocês se dão bem?”, indagou Bruno (32). “A gente se dá bem, mas é melhor como amigas, como pessoas físicas, do que como Rouge. Como Rouge, as coisas aparecem”, disse ela.

“Tem o estresse de tudo, as cobranças, né”, concordou o brother, que ainda foi além: “Mas, assim, abalou a amizade?”. Sem papas na língua, Aline respondeu que sim. Na sequência, ela relembrou um encontro recente que teve com o grupo para celebrar os 20 anos de carreira.

“Dessa última vez que a gente se encontrou, foi muito legal”, afirmou. “Em 2015, foi mais caótico. A gente fez uma turnê, a gente fez um disco”, lembrou.