BBB 23: Aline Wirley detona sister: "Se posiciona num lugar de muita soberba"

A cantora Aline Wirley comentou com suas aliadas sobre a postura de uma sister do BBB 23

Nesta sexta-feira, 24, Aline Wirley conversou com Bruna Griphao e Amanda na cozinha da Xepa do BBB 23. Durante o bate-papo, a cantora aproveitou para falar sobre Domitila Barros, sister que elas votaram no paredão desta última quinta-feira, 23.

Tudo começou quando a atriz apontou que todos justificaram que o voto foi uma estratégia, e Wirley aproveitou para explicar o seu motivo. "Porque a gente não tem afinidade mesmo e ela é meu alvo desde a primeira semana (...). Pena dela achar que o jogo é só no ao vivo, porque ela faz o jogo dela no ao vivo", apontou a artista.

Ao ouvir a aliada, Bruna disse que entende que Domitila esteja chateada por estar no Paredão, e Amanda concorda com a atriz. "Todo mundo que vai para o Paredão tem o direito de ter um momento...", afirmou a médica.

A ex-integrante do grupo Rouge continuou: "Foi o que falei ontem, ninguém é uma coisa só. Eu sempre achei ela uma jogadora esperta, ela sabe com quem ela tem que colar", disse a cantora. Amanda relembrou que desde o começo do jogo sempre achou que a miss Alemanha era influenciadora, já que muitos achavam ela influenciável.

Por fim, Aline detonou a postura da sister no jogo. "Ela se posiciona num lugar de muita soberba", afirmou a artista.

Vale lembrar que Domitila está no paredão ao lado de Fred Nicácio e Gustavo.

