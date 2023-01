BBB 23: Aline Wirley conta que realizou sonho de comprar bolsa de grife: "Eu era empregada doméstica"

Bolsa de grife comprada por Aline Wirley custa R$ 15 mil; valor foi pago por meio do Pix

Aline Wirley (41) contou aos brothers que no meio do ano passado realizou um sonho de consumo que tinha há muitos anos. Ela comprou sua primeira bolsa de grife e pagou R$ 15 mil no Pix pelo item.

A sister afirma que o marido a convenceu a arrematar o presente para si mesma, vinte anos após ficar famosa com o grupo Rouge.

"Eu não me autorizava, porque a gente tem que ajudar a família. Meu marido olhou pra mim e disse 'Compra, você pode comprar, não é seu sonho?'. Não foi pelo valor, mas por estar tudo certo eu querer essa bolsa", disse ela.

A cantora registrou o momento para seus seguidores nas redes sociais. Segundo ela, o vídeo é um dos mais vistos da sua rede social.

"É muito inspiracional. Quando você vê minha história, uma garota de empregada doméstica pra comprar uma bolsa a vista. As pessoas se identificam porque as pessoas querem ter essa oportunidade", concluiu.

Aline do BBB 23 ganhou presente construído pelo marido; saiba detalhes

Aline Wirley mora em uma casa no meio da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o ator Igor Rickli (39) e o filho Antonio (8).

A artista revelou, em um vídeo de tour pela sua casa, que seu marido construiu um local para a diversão da família, como um presente para os três.

A casa da ex-integrante do grupo Rouge tem uma piscina de água natural, que foi feita inteiramente por Rickli.

"Esse córrego já tinha, era bem estreitinho, meu marido fez uma piscina natural. Ele construiu tudo! Passou dois anos e meio cavando", contou a artista.

Eles vivem na residência há 12 anos e fizeram algumas adaptações para ter uma vida mais ecológica e saudável. Uma delas foi utilizar placas de energia solar nos telhados do imóvel.