BBB 23: Aline Wirley conforta Sarah Aline após confusão na casa por conta de Jogo da Discórdia

A cantora Aline Wirley foi ao Quarto Fundo do Mar confortar Sarah Aline que está no Paredão desta semana no BBB 23

Na madrugada desta terça-feira, 7, a casa mais vigiada do Brasil entrou em polvorosa após o Jogo da Discórdia no BBB 23.

Após isso, Aline Wirley decidiu confortar a emparedada da semana pelo líder Fred Desimpedidos, Sarah Aline.

A ex-integrante do Rouge estava no Quarto Deserto acalmando Larissa que estava chorando após uma briga generalizada na casa, e decidiu ir ver Sarah.

No quarto Fundo do Mar, Key Alves comentava sobre os últimos acontecimentos da casa. “Sarah você é maldosa, a Key sai porque ela é fraca, você fica porque você é forte, mas a Key também é arrogante...”, disse a jogadora de vôlei ironizando as atitudes do grupo do Quarto Deserto.

A psicóloga que está no Paredão comentou sobre as acusações feitas por Fred: “‘Olha como você está, você está desesperada. Cadê a bondade que você tinha?’ Ela pode ter sumido quando você me colocou no Paredão”.

Foi neste momento que Aline entrou no quarto e Sarah começou a ter uma crise de choro quando viu a sister. Após um abraço apertando entre a cantora e a psicóloga, as sister conversaram.

“Sei do seu esforço, sei do seu cuidado, sei do seu afeto, sei de tudo e eu sei dos seus medos, que são parecidos com os meus. Agora eu só quero que você fique, é só nisso que você tem que pensar. Pra ter chance de recomeçar, sabe?”, desabafou Aline.

Muito emocionada e com a voz embargada, Sarah concordou com a cantora e disse: “Recomeçar, reconsiderando muita coisa”.

Detonou!

Na manhã desta terça-feira, Fred manteve seu posicionamento e detonou alguns brothers em seu Raio-X.

“Ricardo, totalmente descriterioso, traiu o grupo e segue traindo, a Sarah entendo a dor dela, mas ela apertou minha mãe falou que me abraçaria e agora fez tudo o que fez, e o Cezar e a Domitila em cima de uma má interpretação com o Gabriel”, disparou o pai de Cris.