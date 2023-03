BBB 23: Aline Wirley comenta sobre 'agressividade' de Ricardo e dispara: ''Não é só uma questão dele''

Aline Wirley diz que não passa pano para atitudes de Ricardo Alface e analisa que o brother não é o único que se exalta no BBB 23

Na madrugada desta quarta-feira, 15, depois da saída de Larissa (24) do BBB 23, na área externa da casa, Aline Wirley (41), Amanda (31), Cara de Sapato (32) e MC Guimê (30) aproveitaram para falar sobre os seus próximos votos no jogo.

O lutador de MMA contou que, provavelmente, Marvvila (23) é sua próxima opção de voto, mas não descartou votar em Ricardo Alface (30): "Tem a Marvvila e o Alface, tudo vai depender da dinâmica. Se eu pego o Líder, eu boto o Alface", disse o atleta.

"Eu ainda não voto nele, ainda não", afirmou Amanda sobre votar em Ricardo. Aline concordou com a médica: "Agora, nesse momento [não]. Amanhã, já não sei", falou a cantora. "Como tudo nessa casa, que muda tudo em 24h", acrescentou Amanda.

"Pô, eu não posso negar que as coisas que ele fala me machucam, que eu não gosto, entendeu?", comentou Cara de Sapato.

Em seguida, Aline disse: "Eu não passo pano pro Alface, não é minha intenção, mas ainda consigo enxergar verdades". A ex-integrante do Rouge, então, relembrou o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 13. "Foi de verdades absolutas de quase todo mundo", opinou ela, sendo questionada pelo lutador sobre o que estava falando.

Aline explicou: "Falando de maneira às vezes agressiva, às vezes passando do tom, não acho que é uma questão só do Alface. E aí quando a gente olha pro Alface, a gente tem que olhar pra todo mundo. É o que eu acho."

"Tem muita gente que é agressiva igual a ele. Eu também acho", concordou Amanda. "Não estou passando pano pro Alface, mas cada um tem suas relações, enfim...", falou a cantora.

Confira:

Aline: “E falando de maneira agressiva, não acho que seja só questão do Alface, aí quando a gente olha pro Alface a gente tem que olhar pra todo mundo.”



Amanda: “Pra todo mundo, porque tem muita gente que é agressiva igual a ele.” #BBB23pic.twitter.com/jV32Wu8BvH — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 15, 2023

BBB 23: Cezar Black diz que Fred 'vai descer do salto' e revela opção de voto

Após a eliminação de Larissa, Cezar Black (35) e Gabriel Santana (23) conversaram sobre as movimentações no jogo. Durante papo na madrugada, na academia, Black não escondeu a vontade de disputar a próxima liderança, já que foi vetado das últimas provas, e revelou em quem pretende votar no próximo paredão do reality show: Bruna Griphao (23) ou Fred Desimpedidos (33).

Na conversa, os brothers ainda avaliaram o comportamento de Fred com a saída de seu affair da casa. "Como são as coisas, né? Agora o Fred vai descer do salto", disparou o enfermeiro, que ainda falou que o jornalista mudou ao vencer a liderança.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!