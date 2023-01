BBB 23: Aline Wirley cai no choro após fazer as pazes com Fred Nicácio

Aline Wirley e Fred Nicácio tiveram uma conversa sincera após se desentenderem por conta do Castigo do Monstro

As emoções dos Brothers estão à flor da pele! Na tarde desta segunda-feira, 23, Aline Wirley (41) e Fred Nicácio (35) abriram o coração em uma conversa que terminou em choro. Os participantes do reality estavam brigados desde que a cantora deu o Castigo do Monstro para o médico, que está no paredão e corre o risco de sair da casa nesta semana.

Na conversa, Nicácio se mostrou bastante tranquilo em relação ao paredão e a amizade com Aline: “A gente traz pra dentro o que nós somos, quem nós somos. A gente empresta para o jogo o que nós temos.... E isso me deixa aliviado de não ter passado vergonha lá fora”, e continuou: “Está tudo certo mesmo… Se eu sair amanhã, te desejo um ótimo jogo, eu estou em paz e quero que você fique em paz. Acima de tudo quero que você saiba que eu te respeito.”, disse para Aline.

A cantora caiu no choro quando o brother saiu do quarto e se questionou: “Não sei nem mais o que eu estou fazendo. Meu Deus, será que eu estou doida? Será que está fazendo sentido tudo isso?”, disse em meio às lágrimas.

Aline e Fred já se conheciam antes do reality, mas assim que recebeu o Castigo, o médico se revoltou contra a cantora e declarou: “Receber de uma pessoa que a gente tem uma troca e uma conexão diferente, entra num lugar de rejeição” e complementou: “Não vou mais ter consideração, porque ela é só jogo. Pra mim, ela é jogadora como todos”, complementou.

No Raio-X de domingo, a cantora também demonstrou arrependimento por ter indicado Fred e Marília (32) para o Castigo: “Estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, apreensiva, porque é paredão. Eu coloquei, junto com o Bruno, um amigo no Monstro, que provavelmente vai votar em mim. Eu estou extremamente confusa, mas estou muito em paz, muito confiante”, declarou na ocasião.

Quem são os indicados ao primeiro paredão do BBB 23?

Na noite do último domingo, 22, o elenco do BBB 23 decidiu quem são os primeiros brothers que vão enfrentar o paredão.

As líderes Bruna Griphao (23) e Larissa (24) tiveram a chance de decidir uma dupla para ir para berlinda e escolheram Key (23) e Gustavo (27). Já Marília e Fred Nicácio foram os mais votados no confessionário. Gabriel (24) e Paula (28) também foram indicados em um contragolpe, mas conseguiram ganhar o bate-volta e não estão no paredão desta semana.