BBB 23: Aline fala sobre Fred Nicácio: 'Alugou um apartamento na minha cabeça'

Aline afirma que está pensativa com a fala do médico e afirma que não sabe o que pensar a respeito

Na área externa, Aline Wirley estava sozinha refletindo, quando Amanda se aproxima para falar com a cantora. A ex-rouge comenta: "O Fredão alugou um apartamentaço na minha cabeça, está difícil pra mim".

A médica questiona: "Você não para de pensar?". A sister confirma e afirma: "Não paro de pensar no que foi dito, não paro de pensar em mim, não paro de pensar na maneira de como foi dito por ele. E sinto um, quase como se eu tivesse feito uma coisa muito errada e ele estivesse completamente... sabe".

E segue comentando: "Fico tentando buscar, pensar, um lugar muito esquisito, muito esquisito, me senti muito agredida, mesmo, sabe? Ali naquela situação".

A sister comenta sobre o acontecido no Jogo da Discórdia, quando Fred Nicácio a chamou de omissa e o desentendimento que os dois tiveram depois, onde o médico afirmou que a cantora estava fazendo um papelão.

Amanda, então, fala: "Acho que foi essa a intenção mesmo". A cantora comenta: "Acho que principalmente vindo dele, assim, sabe? Que eu respeito muito, que também sabe o peso que tem, falar isso, eu como mulher e como mulher preta, existe uma demanda, que eu entre aqui, que eu veja tudo, que eu saiba tudo e aí quando ele me fala: 'Você está sendo omissa'".

A médica questiona se a sister acredita que seja nesse lugar e a cantora emenda: "Eu não sei, mas o que me parece, é. Eu ouvi ele falando: 'Eu lamento muito por ela', a sensação que tipo, sabe? Está passando muita coisa na minha cabeça. Eu acho que é nessa caixinha, não sei se é, mas a sensação que me deu é que fui omissa, que me omiti quando precisava ter falado".

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters no Raio-X

Em uma conversa na cozinha sobre a importância do Raio-X, Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500".

O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".