BBB 23: Aline e Amanda detonam atitude de sister com brother

Após madrugada de festa, Aline Wirley e Amanda reprovam comportamento de sister e desabafam: 'Essas carências'

Na casa do BBB 23, da Globo, a cantora Aline Wirley e a médica Amanda não gostaram de ver o comportamento da sister Bruna Griphao com o brother Gabriel Santana. As duas reprovaram a aproximação deles, já que relembraram de outros relacionamentos da sister com brothers da casa.

"Hoje, teve uma hora que eu tive um 'flash'. Eu olhei e vi ela com o Gabriel, num clima que eu não sabia se era só amizade ou se tinha uma coisa a mais", disse Amanda, e completou: "A Bruna com o primeiro Gabriel, depois a Bruna com o Cris, depois a Bruna com o Sapato... com várias pessoas. Aí eu fiquei pensando, poxa, ela é uma mulher fantástica, sabe? Talvez seja uma impressão muito errada, mas a impressão que eu tô tendo é que ela sempre seja uma pessoa, não sei, com essas carências".

Então, Aline concordou com Amanda e disse que viu uma mudança no comportamento entre Bruna e Gabriel. Assim, a médica disse: "Cara, a Bruna é tão fantástica. Ela é uma mulher maravilhosa. Não sei, pode ser impressão minha, tô com medo de estar julgando errado".

Aline conversa com Bruna no BBB 23

Em outro momento, Aline Wirley conversou com Bruna Griphao sobre a relação da atriz com Gabriel Santana. “Mas você não está com vontade?”, disse a cantora. Bruna fez que não com a cabeça, e Aline atestou: “Você deixa as pessoas confusas”. “Não, claro que não. Sou escr*t*. Tô brincando, não. Eu falei pra ele: ‘Se você estiver achando alguma coisa’. E ele não tá”.

Aline riu com a explicação de Bruna, já que ela percebeu que Gabriel está sim sentindo algo por Bruna: “Vocês estão passando informações erradas um pro outro, gente. Porque eu tenho a sensação completamente oposta”. “A gente conversou sobre tudo”, garantiu Bruna. E a cantora respondeu: “Tá bom. Faz o que você tiver vontade”.

“Não, mas não. Eu tenho que ser consciente. Vou me afastar, melhor”, disse a atriz pensando alto. Essa fala deixou Aline ainda mais confusa: “Mas o que que você quer?”. Bruna respondeu: “Me afastar”. “Então, pronto”, respondeu a sister.