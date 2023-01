BBB 23: Affair de cantoras famosas, Gabriel é modelo e diz que é chato com organização

Gabriel, participante escolhido pelo público na Casa de Vidro, não esconde que tem um objetivo no BBB 23: ganhar dinheiro

Ao lado de Paula, GabrielTavares é o brother da Casa de Vidro que estará confinado no BBB 23! O modelo integra o grupo Pipoca do reality da Globo.



De Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o administrador tem 24 anos e cresceu com pais separados, mas sempre tiveram uma boa relação.

Cursou Administração na capital paulista, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Quando se mudou para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo. Atualmente, também administra alguns imóveis da família para complementar a renda.



Gabriel diz que não gosta muito de balada e se considera caseiro, prefere curtir momentos na praia e com a família. Vaidoso, tem muitas tatuagens pelo corpo. Centrado e chato com organização, conta que no convívio, pequenas coisas o incomodam: "Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor".

Prefere evitar atritos e afirma que não é do tipo que gera conflitos desnecessariamente, mas não se esconde de um embate. “Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta. Em uma discussão, diz que se posiciona. Além de se considerar orgulhoso, não abaixa cabeça e não tem medo do cancelamento.



Durante sua participação na Casa de Vidro, Gabriel deixou claro que tem um objetivo: ganhar o prêmio para investir na carreira. “Quero entrar no BBB para ficar rico, milionário”, admitiu o modelo, que já ficou com cantoras famosas, ressaltando que não tem a pretensão de ficar famoso após o programa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!