BBB 23: ADM revela motivo de suspensão da conta de Amanda no Twitter

Após suspensão da conta de Amanda no Twitter durar horas, ADM da sister explica o que houve para acontecer o "bloqueio"

O perfil do Twitter de Amanda Meirelles (32) foi suspenso por algumas horas nesta terça-feira, 11. A conta foi tirada do ar por "violar as regras" da comunidade do passarinho. Após o acontecimento, a ADM da médica, Roberta Paschoal, revelou o motivo que levou ao problema.

Segundo a profissional que cuida das mídias sociais da sister, a suspensão ocorreu devido a denúncias. "Conta da Amanda caiu por causa de mais de 34 mil denuncias feitas por Boot [robô] malicioso alegando spam. Já entramos em contato com o Twitter para reverter a situação, por isso conseguimos a informação", informou Roberta, em seu perfil pessoal na plataforma.

A conta de Amanda ficou suspensa por cerca de 7 horas ontem. Durante esse período, aparecia um comunicado informando que a página violou as regras da rede social e por isso havia tido a atividade bloqueada.

Os administradores do perfil da médica estavam fazendo mutirão pela permanência de Bruna Griphao no reality show, que disputava o décimo terceiro paredão com Fred Nicácio e Sarah Aline.

Conta da Amanda caiu por causa de mais de 34 mil denuncias feitas por Boot malicioso alegando spam.



Já entramos em contato com o twitter para reverter a situação, por isso conseguimos a informação.

Estamos solucionando este problema, mas ainda não temos previsão de retorno.… pic.twitter.com/zXewRxqBCd — Beta | paint da Amanda 🤙🏻 (@roberta_pax) April 11, 2023

Paulo Vieira defende roteirista após ofensas por parte dos fãs de Amanda

O comediante Paulo Vieira defendeu a roteirista Nathalia Cruz após ela ser atacada por fãs de Amanda. Isso porque os internautas não gostaram das piadas com a sister no 'Big Terapia' e ofenderam a roteirista do quadro.

Para os fãs de Amanda, as piadas são de mal gosto e o humorista teria algo contra a loira."Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista Nathalia Cruz da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… Vale tudo pra defender um participante de realityshoe? Perderam a mão, são uns lixos", atacou o global.

"Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo",

"Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe 'vamos marcar fulano pra ver se ela perde o emprego', não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… tentem. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho", concluiu.

