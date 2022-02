BBB 22: Xixi de Jade, revolta das sisters e desabafo de Thiago; confira o que rolou

Após Prova do Líder de sete horas, metade dos brothers tiraram o dia para descansar e, a outra metade, para falar sobre o jogo

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 20h35

Dia mais no BBB 22! Em prova de sete horas, ao longo da madrugada, Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) consagraram-se vitoriosos após Jade Picon (20) fazer xixi nas calças e sair correndo para o banheiro.

Enquanto a maioria da casa dormia, ainda teve revolta das sisters e desabafo de brother e muito mais. Vem conferir o que rolou!

Após mais de sete hora na disputa com sua dupla, a médica Laís Caldas (30), a influenciadora acabou perdendo para Pedro Scooby e Paulo André ao fazer xixi.

Antes de deixar a disputa de resistência, Jade Picon começou a se abanar e a se contorcer. Do nada, a sister começa a rir e sai do local.

Scooby e P.A dormindo o dia todo

Depois de resistirem durante sete horas em pé, o surfista e o atleta tiveram um merecido descanso. Os dois dormiram lado a lado em uma das camas de casal do quarto grunge até o fim da tarde.

À noite, durante o programa ao vivo, a dupla decidirá quem será o líder e quem levará a imunidade, conforme divulgado na dinâmica da semana.

Depois de uma noite toda na prova, era de se esperar né? Descansem meus líderes! 👑 pic.twitter.com/oNpvUj36oy — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) February 25, 2022

Incômodo das sisters

Na área externa, enquanto a maioria da casa dormia, Jessilane Alves (26), Linn da Quebrada (31) e revelaram incômodo com alguns dos brothers da casa ao Tiago Abravanel (34).

Jessilane revelou sua insatisfação com algumas piadas de Douglas Silva (33), enquanto Linn criticou Eliezer (31) por fazer fofoca. A cantora também disse sentir que vai para o paredão nesta semana. Lina ainda acredita que o quarto lollipop votará novamente em uma das comadres. "É tão difícil, eu sinto que não tem um modo certo de jogar esse jogo. Não tem uma ética", refletiu.

Já na piscina, mas ainda em conversa com as sisters, Tiago Abravanel desabafou sobre sua relação com Arthur Aguiar (32) e confessou que estava pensando em conversar com ele sobre não ter sido escolhido para a última prova do Líder.

"Estou pensando se converso com o Arthur, ou se não converso [...]É porque, assim, existem dois lugares, um lugar é: não posso cobrar nada porque a decisão é dele", afirmou. "É, mas a conversa pode partir daí, de como você se sentiu, não de cobrança. Se vocês são parceiros, se você sente que vocês estão construindo alianças de prioridades também... diz só o que você está sentindo, sabe", aconselhou Linn. "Eu também não vejo como cobrança, não. Mais para dizer o que você está sentindo mesmo", concordou Jessi.

Tiago: "Estou pensando se converso com o Arthur (...)".

Jessilane: "Sobre ontem? Ai, não sei... Eu acho que, se é uma coisa que está te atravessando..."

Tiago: "(...) Não posso cobrar nada porque a decisão é dele".



➡️https://t.co/sNoywuE5w6#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/iBUOLF8xiF — Big Brother Brasil (@bbb) February 25, 2022

Nesta sexta-feira, 25, Lucas Bissoli (31) conversou com Douglas Silva (33) sobre o jogo. "Você já sabe em quem vai votar?", questionou Lucas. Douglas faz um gesto com a mão, mas o colega não consegue entender. "Gustavo?", perguntou. O ator dá uma pista e diz que seu possível voto é "V". Ele também afirmou que o ex-integrante da casa de vidro não era sua opção. "Gustavo nunca foi minha opção de voto, quer dizer, ainda, mas nunca foi não. O moleque fez a prova comigo", explicou.

Douglas, então, quis saber se Lucas já sabe em quem vai votar, e o brother confessou que Larissa Tomásia (25) é seu alvo. "Cara, vou tentar puxar a Larissa. Provavelmente vou conversar com Arthur também pra votar nela", afirmou o estudante de medicina.