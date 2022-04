BBB 22: Web elogia atitude de Pedro Scooby após eliminação de Natália

Atitude de Pedro Scooby com Jessilane após a saída de Natália do BBB 22 deixou os internautas emocionados

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 08h25

Uma cena chamou atenção do público após a eliminação de Natália (22) do BBB 22!

A sister deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira, 12, com 83,43% dos votos, em paredão contra Gustavo (31) e Paulo André (23).

Pedro Scooby (33) foi muito elogiado nas redes sociais pelo show de empatia ao consolar Jessilane (26) depois da saída da mineira.

O surfista abraçou a bióloga que ficou as prantos na área externa da casa mais vigiada do Brasil, antes mesmo de comemorar com seu aliado no jogo, Paulo André, a permanência dele no programa.

"Boa Scooby, atitude nobre, abraçou a Jessi antes mesmo de abraçar o PA. Isso tem que ser reconhecido", "@PedroScooby sempre teve atitudes de empatia, cuidado, e acolhimento com todas as mulheres da casa! DG também sempre foi como um irmão para Jessi e Natália... pena que só a Nat viu isso! E olha que DG foi acusado de atitudes e falas machistas... logo ele!", "Parabéns pela sua postura, Scooby", "O @PedroScooby foi a maior grande surpresa desse BBB! Tinha um pré-conceito dele bem negativo. Mas vejo só coisas boas (e engraçadas rs) vindas dele. Coração de ouro, mente aberta, tudo de bom! Se for para um homem ganhar, que seja o Scooby!", disseram alguns fãs do reality.

Tadeu Schmidt é elogiado por discurso para Natália

Tadeu Schmidt (47) mais uma vez mostrou muita sensibilidade com discurso de eliminação. O apresentador do BBB 22 enalteceu a força de Natália e deixou os internautas emocionados com as palavras. "Já imaginou quantas pessoas que, por algum motivo, têm vergonha do próprio corpo e aí ligam a TV e lá está essa mulher empoderada, orgulhosa, tratando com absoluta naturalidade as suas manchinhas, como você mesma fala. 'Vitilinda', para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso pra ser vítima ou pra ser proteger", disse em trecho.

Confira o momento de Pedro Scooby com Jessilane: