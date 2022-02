BBB 22: Vyni revelou sua sexualidade para família um dia antes de entrar no Big Brother

Um dia antes de embarcar para o Rio de Janeiro, Vyni reuniu sua família na sala e se assumiu gay

Caras Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h29

Nós, como telespectadores, estamos conhecendo Vinícius Fernandes (24), agora como participante do reality mais famoso do Brasil. Entretanto, sua família também vem o conhecendo melhor acompanhando o programa.





Confira aqui como Vyni se assumiu gay para sua família



Em entrevista ao IG, a avó de Vyni, Dona Quinha contou ser quem assumiu a figura materna para o jovem. Ela revelou que um dia antes de embarcar para o confinamento no Rio de Janeiro, o bacharel em direito reuniu sua família na sala e se assumiu gay. Apesar de desconfiarem da sexualidade dele, o assunto não era mencionado dentro de casa. Ao fazer a revelação, todos choraram, mas não por decepção, mas por medo das possíveis agressões que um LGBTQIAP+ pode sofrer no Brasil.

"Ele juntou todo mundo aqui e falou. Eu chorei muito de tristeza, porque minha maior preocupação é com o que pode acontecer com ele na rua. Não quero que ele seja agredido" disse Dona Quinha.



Segundo a avó, Vyni sempre foi alguém mais recluso, que passava horas dentro do seu quarto mergulhado em livros, estudando ou produzindo roteiros para seus conteúdos na internet. Mesmo sem circulação de ar ou iluminação apropriada, o quartinho de Vyni virou seu refúgio, já que ele não saia de casa por medo de uma possível agressão e por falta de dinheiro.

"Ele só saía para almoçar. Até a merenda eu trazia aqui pro meu menino. Ele ficava o dia inteiro aqui enfiado nos livros, lendo e escrevendo. Tinha dias que entrava aqui cedo e só saía à noite", explica ela.



O medo de ser agredido não veio à toa, mas nem mesmo Dona Quinha tinha conhecimento das situações que o neto teve que enfrentar. Segundo a avó, ela ficou sabendo junto com o Brasil inteiro as agressões que Vyni já sofreu. O bacharel em direito revelou no quarto Lollipop ao seu amigo de confinamento, Eliezer (31), que foi perseguido por um grupo de homens na rua que não aprovavam seu comportamento e o agrediram em grupo.



Apesar de reservado, Vyni e a avó têm um bom relacionamento e ela revelou sentir saudades do neto, que considera filho: "Vyni fica aqui em casa o dia inteiro. E agora que ele não está aqui eu sinto muito a falta dele" , desabafou ela.