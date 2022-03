BBB 22: Vinicius magoado, tensão sobre possível eliminação e almoço carnavalesco; confira o que rolou

Após clima tenso no último Jogo da Discórdia, brothers aproveitaram o almoço em clima de muita folia para o feriado

Hoje, 1, é dia de eliminação no BBB 22! Após clima tenso no último Jogo da Discórdia, brother continuou magoado com rotulação. Almoço carnavalesco, desabafo e tensão sobre possível saída do programa também acabaram marcando dia na casa mais vigiada do Brasil.

Brother magoado

Sendo rotulado como "figurante" da casa, no último Jogo da Discórdia, Vinicius (23) continuou magoado com o apelido ao longo dia de hoje. Em seu raio-x, ele reclamou da insensibilidade das pessoas que o chamaram daquela forma: "machuca você ouvir de alguém que você simplesmente não faz nada quando você sabe que você faz. [...] E talvez esse seja o preço que a gente paga por tentar sempre falar com as pessoas de um modo que não fira elas. Mas as pessoas simplesmente não se importam em ferir você de volta".

Após gravação do Raio-X, Linn da Quebrada (31) conversou com a amiga Jessilane Alves (26), e confessou estar preocupada com a possibilidade de deixar a competição esta noite. Sentada na mesa da cozinha, a cantora emparedada, comenta: "A gente nunca sabe se fez o certo, se falei demais". "Se falou de menos", completa a professora.

"Essa tensão vai me matando", desabafou Lina. "Mas vai dar certo", apoia Jessilane. As duas ficam alguns segundos em silêncio e a cantora diz: "Espero que a galera esteja fazendo mutirão".

Almoço de Carnaval

Desde sábado, 26, levando o gostinho do Carnaval aos brothers, a casa mais vigiada do Brasil trouxe, hoje, mais uma surpresa. Em uma ação patrocinada, o elenco pôde aproveitar o almoço do feriado de uma forma mais alegre. A proposta foi imitar um bloquinho de rua, com direito a um mini trio elétrico.

"Vai com calma"

A forma ríspida de Larissa Tomásia (25), ao se expressar, está começando a incomodar Eslôvenia Marques (25). Em conversa no Quarto Lollipop, a sister falou sobre a aparente grosseria da colega: "Às vezes, é doido isso. Eu fico assustada. Falei para ela: 'Mulher, vai com calma'. Não, é sério, porque ela aparenta ser grossa, mas ela não é. Eu falei 'Mana, calma'".