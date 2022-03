BBB 22: Vaza áudio de Tadeu Schmidt indignado com reação de P.A na Prova do Anjo: "Não sabe perder?"

O atleta se revoltou após ser desclassificado da Prova do Anjo neste sábado, 19

Eslovênia (25) e Paulo André (23) estavam na disputa acirrada durante a Prova do Anjo do BBB 22, e o atleta foi desclassificado após deixar um dos cards da dinâmica caírem, e não gostou de sua eliminação.

Do outro lado, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt (47) não aprovou a reação do atleta, e seu áudio vazou no pay per view do BBB.

No áudio é possível ouvir Tadeu falando com alguém da produção: "Quando eu voltar, vou ter que falar com o P.A. Pô, é atleta e não sabe perder? Quantas vezes eu falei que tem que ter os cinco cards em cima do negócio?", começou.

"Eu vou falar pra ele 'P.A, você é campeão mundial de revezamento, se o seu bastão de revezamento cai sem querer, tudo bem? Não é pra você ter a reação que você teve ali. Entendo sua frustração, mas ter essa reação? Estamos tratando todo mundo aqui com o maior respeito pra você agir daquela forma?", diz o apresentador.

Vaza áudio de Tadeu Schmidt indignado com reação de P.A na Prova do Anjo: