BBB 22: Utilizando estratégias para movimentar o jogo, Gustavo é comparado ao personagem Coringa

A fim de descontrair o público, o programa utilizou as referências dos quadrinhos e comparou Gustavo ao personagem Coringa

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 23h38

Hoje, 05, é dia de Paredão Falso na casa do BBB 22! Arthur Aguiar (33), Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) participarão da dinâmica. O participante eliminado irá para o quarto secreto e poderá controlar a casa.

Utilizando as referências dos quadrinhos para analisar o jogo dos brothers dentro da casa, a fim de descontrair o público, a produção reality preparou um vídeo de Gustavo Marsengo (31) sendo comparado ao Coringa, o inimigo do Batman, no universo da DC Comics.

O VT reuniu as falas do advogado, nas quais ele deixa claro que tem estratégias para bagunçar as táticas dos confinados, movimentando a casa.

O vídeo ainda ressaltou que o participante se considera um "coringa" no reality. Por essa razão, a edição o comparou ao personagem.