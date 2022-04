BBB 22: Treta entre Paulo André e Scooby, Almoço do Anjo e drone sobrevoando a casa; confira o resumo

Antes de enfrentarem eliminação, Prova do Líder e formação do décimo quarto paredão, brothers tem dia cheio na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 22h15

Dia cheio no BBB 22! Hoje, os brothers enfrentarão mais uma eliminação, Prova do Líder e formação do décimo quarto paredão. Antes de todas essas dinâmicas, passaram por tretas, Almoço do Anjo e criação de novas estratégias.

Para não perder nada do que rolou, confira o nosso resumo!

Após a festa do BBB 22, Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) discutiram sobre uma brincadeira feita em frente às sisters.

O atleta olímpico relembrou algumas falas do surfista durante uma desavença anterior, quando na ocasião eles se desentenderam ao falarem sobre desenhos antigos, e o ex-marido de Luana Piovani (45) chamou o velocista de "mimado birrento".

Após a discussão, Paulo André e Pedro Scooby foram para o quarto Grunge. Antes de dormirem, os dois se acertaram e trocaram declarações afetuosas.

Paulo André e Pedro Scooby discutem após a festa: 'Você deu munição para as minas'



Confira essa treta! ➡ https://t.co/0eSAkREdSZ#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/mvqzWkS4BV — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2022

"Eu devo ficar"

No Raio-X desta manhã, Gustavo Marsengo (31) defendeu sua permanência, acreditando ter movimentado o jogo mais do que seus adversários, Eliezer (31) e Linn da Quebrada (31): "Acho que eu fui, dentre os três, o que mais contribuiu pro jogo. Não sou só um personagem engraçado nem sou uma pessoa com falas fortes. Eu realmente faço movimentações no jogo".

"Então espero que o público enxergue dessa forma, espero que vocês estejam gostando da minha pessoa", completou o advogado.

Assim como Luana Piovani (45) já havia contado, os herdeiros não iriam gravar um vídeo, no entanto, fariam um desenho para o papai, que seria mostrado pela atual mulher do brother, a modelo Cintia Dicker (35).

Depois de assistir o vídeo, Scooby se mostrou aliviado por ter notícias dos três filhos: "Tá tudo bem", vibrou ele, que ainda falou sobre o vídeo da amada e dos dois amigos. "Esse anjo... ver minha mulher e duas pessoas que são muito importante na minha vida, foi muito f***. Esse anjo veio na melhor hora da vida", completou ele.

Alvo em comum

No almoço de Scooby, os brothers especularam a dinâmica da formação do próximo paredão. Paulo André (23) perguntou em quem eles vão votar e Arthur Aguiar (33) definiu um alvo em comum

"Hoje vamos garantir a Nat, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem pegar o líder, se for um de nós, já garante. E aí, pela casa, a Jessi", pediu o ator.

Paulo André: "E hoje, fazer o quê? A mesma parada, o mesmo esquema?" 🤔

Arthur Aguiar: "Não, hoje vamos garantir a Nat, né, gente? Pelo amor de Deus"



➡️ https://t.co/gYhLg5LRDW#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/VbpJQjXrUD — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2022

Drone sobrevoa o BBB 22

Um drone sobrevoou a casa do BBB 22. Linn da Quebrada, Natália Deodato (22), Eliezer e Jessilane Alves (26) ficaram assustados e foram impedidos de saírem para a área externa.

No mesmo momento, o sinal "atenção" tocou três vezes dentro da casa e até acordou Arthur Aguiar (33), que estava dormindo no quarto grunge.