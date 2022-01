BBB 22: Tiago Abravanel propõe 'BBB do amor' e internautas reagem!

Ator e apresentador Tiago Abravanel propõe 'BBB do amor' e público desaprova nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 10h07

O clima de paz e amizade ainda presente dentro da casa do Big Brother Brasil 22 não está agradando a boa parte do público que assiste diariamente o programa.

Na noite deste domingo, 23, o cantor e apresentador Tiago Abravanel (34) fez uma proposta de transformar o reality show em um 'BBB do amor' e muitos internautas criticaram essas falas na web.

"Por que é que esse jogo aqui precisa ser um inferno para ser interessante?", questionou o brother em conversa com outros participantes após a quase desistência de Naiara Azevedo (32) da competição.

"Se amanhã tiver um jogo da discórdia, a gente vai fazer uma revolução e a gente não vai fazer discórdia para que isso não aconteça", instigou ele.

Só paz e amor!

Na internet, Tiago foi chamado de 'inimigo do entretenimento' e 'pacificador' por várias pessoas. "O BBB só tem graça se tiver agito e dedo na cara!", escreveu no Twitter uma fã do programa da Globo.