BBB 22: Tiago Abravanel promete parar de fumar: ''Assim que eu chegar no top 10"

Tiago Abravanel contou para os colegas de confinamento que pretende parar de fumar caso chegue no top do reality show

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 20h05

Os participantes do BBB 22 se reuniram na área externa da casa.

Durante o papo, Jade Picon (20) elogiou Pedro Scooby (33), que está há dias sem fumar. "Amanhã, vou fazer uma semana", contou o surfista, que foi parabenizado pelos colegas.

Ao ouvir o comentário do brother, Tiago Abravanel (34) também faz uma promessa. "Vou parar de fumar assim que eu chegar no top 10", garantiu ele. Eliezer (32) também decidiu deixar um vício de lado. "Eu vou parar de beber", afirmou o brother. Jade brincou com a situação: "Quando você chegar no top 10? Aí você sai no próximo Paredão."

Gustavo (31) aproveitou o momento para lembrar uma promessa de Linn da Quebrada (31). "Melhor foi a Lina. A Lina falou: 'Vou parar quando eu chegar no top 10 e, se eu chegar no top 5, eu volto", disse ele aos risos.

Scooby confessou que está com medo de ter uma recaída após o paredão desta noite, já que Paulo André (23) está no paredão. "Hoje, eu estou me preparando mentalmente porque pode ser que eu queira fumar um cigarro à noite", afirmou ele. "Não, a gente vai te dar força", afirmou Tiago.

Tiago e Vinicius ''brigam'' por comida

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 21, Tiago Abravanel e Vinicius (23) decidiram fingir uma briga por comida. Na xepa, os brothers brincaram e iniciaram uma discussão falsa por causa de alimentos da cozinha.

O apresentador então começou a falar mais alto e em seguida eles se levantaram e começaram a apontar os dedos. Larissa Tomásia (25) também entrou na discussão fake: "Calma, minha gente! Calma."