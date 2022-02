BBB 22: Tiago Abravanel promete festa de 15 anos para Jessilane: "Você vai realizar esse sonho"

Em conversa com Jessilane, Tiago Abravanel falou sobre o sonho da sister de ter uma festa de 15 anos

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 10h25

Durante a festa da líder, Jade Picon (20), na madrugada desta quinta-feira, 17, Tiago Abravanel (34) teve uma conversa com Jessilane (26) e conversou sobre os sonhos da professora,

Ainda no início do programa, Jessilane falou sobre o sonho de ter uma festa de 15 anos, e que esse é um dos temas escolhidos caso ela ganhe o líder.

Em conversa com Jessi, Tiago conversou sobre o sonho da sister: "Se eu não conseguir realizar uma coisa que eu quero realizar aqui dentro, ainda, quero ver sua festa de 15 anos. Eu prometo que vou realizar essa festa lá fora, do fundo do meu coração, você vai ter sua festa de qualquer jeito, eu prometo pra você", disse.

Durante o papo, Jessilane se emocionou e agradeceu ao brother. Ainda na madrugada, Jade Picon também falou que torce para que Jessi realize o sonho de ter a festa de debutante.

BBB 22: Tiago Abravanel promete festa de 15 anos para Jessilane: