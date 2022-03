BBB 22: Tiago Abravanel faz live explicando porquê desistiu do reality e revela bastidores da decisão: "Assistir é muito diferente de jogar"

Após desistência do Big Brother Brasil, Tiago faz live esclarecendo os motivos da decisão, conta como ficou seu relacionamento com Naiara Azevedo e revela para quem irá torcer

Caras Digital Publicado em 28/02/2022, às 21h58

Depois de ter abdicado de sua participação no Big Brother Brasil na tarde de ontem, 27, Tiago Abravanel (34), faz live e esclarece motivos da sua decisão.

Com mais de 60 mil espectadores o ator e cantor disse ter gostado dos memes que fizeram dele e confessa que nem mesmo o apelido de "pastor" o incomodou: "Eu sou de sentir, ouvir, libriano do jeito que sou (...) As pessoas falando sobre "show da fé" ou que eu era "pastor" e eu fiquei feliz com isso, por que é exatamente como sou com meus amigos aqui fora".





Confira aqui o que Tiago Abravanel disse sobre sua desistência do Big Brother



O apresentador do programa, Tadeu Schmidt (47), fez com que Tiago se questionasse ao reafirmar ao vivo que o reality tratava-se de um jogo quando Tiago dizia que se tratava especialmente das "relações": "As relações eram minha base lá dentro. O Tadeu avisou 'isso é um jogo', e eu nao entendia. Eu sempre pensei na relação primeiro e no jogo depois. Isso fez com que eu não conseguisse jogar enquanto me relacionava".





Outro momento decisivo para a desistência, foi quando o cantor Thiaguinho (38), se apresentou na casa mais vigiada do país. Tiago revelou que vê-lo dentro do Big Brother o trouxe um sentimento intenso de saudade, lembrando de sua mãe, irmã e marido, já que os dois são amigos fora da casa: "Ele é uma das pessoas mais especiais que conheço aqui fora e tenho um carinho enorme. Quando olhei pra ele foi como se tivessem aberto uma janela para o mundo de fora (...) Até fui embora cedo daquela festa".

Tiago seguiu contando que apesar de entender que tinha que jogar, ele estava em uma situação em que teria de se desdobrar para conseguir movimentar a dinâmica do jogo, já que não tinha se aliado a nenhum dos grupos: "Eu me coloquei nessa situação de não estar em nenhum time e ia ser mais difícil ainda eu ter que jogar o jogo com ele nessa estrutura já formada e eu no meio".

Questionado sobre não ter criado maiores alianças com Arthur Aguiar (34), o neto de Silvio Santos explicou que não concordava com todos os pensamentos e atitudes do ator: "Tinha uma relação afetiva com ele e não sabia lidar com isso (...) algumas ideias não eram da minha vontade e não foi fácil lidar com essa situação".

Ele também descorreu sobre a prova do Líder em que ele não participou por não ter formado uma dupla para a disputa. Para ele, foi o momento em que ele se sentiu sozinho e começou a questionar suas atitudes dentro da casa: "Percebi que eu tinha que estar comigo, mas nesse momento comecei a duvidar de mim. Será que estou tendo atitudes cruéis? Será que sou falso? Será que não escolher um lado me torna uma pessoa ruim?".





Ao começar a duvidar de si, Tiago se sentiu assustado e preocupado com sua saúde mental: "Se eu continuasse, ia surtar". A partir daí, estudou o melhor jeito para se despedir e desistir do programa sem que ninguém o impedisse. Na festa Engov, ele já deixou suas malas preparadas e conversou com os brothers: "Eu só nao consegui conversar com o Eli, Vyni e o PA (Paulo Andre). Mas deixo aqui meu abraço e amor por eles"

Respondendo a pergunta de um internauta, Tiago revelou não se arrepender de ter desistido do programa: "Não me arrependo. Para uns pode parecer fraqueza, irresponsável (...) quando olhei o botão só pensei que devia ter coragem para fazer isso (...) coragem para saber o meu limite"

Sobre sua relação com Naiara Azevedo

Apesar de amigos fora da casa, Tiago e Naiara Azavedo (32) tiveram momentos de turbulência dentro do reality. Perguntado por internautas, Tiago revelou que ainda não conversou com a cantora: "A Naiara foi um presente e ao mesmo tempo minha maior dificuldade (...) aqui fora temos liberdade para falar um do outro e sabia que teria que lidar com isso (...) quero conversar com ela, não sei o que ela viu do meu comportamento. Também quero ouvir o que ela sentiu".

Para quem Tiago Abravenel vai torcer?

Amigos dentro do reality, Tiago disse que sua torcida vai para Arthur Aguiar. Ele também revelou que gostaria que Linn da Quebrada (31), fosse uma das vencedoras.

Ao final da live, Tiago Abravanel agradeceu à todos que torceram por ele e fez a alegria dos espectadores confirmando que irá presentear Jessilane Alves (26), com uma festa de 15 anos, como prometeu enquanto confinado.