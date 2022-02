BBB 22: Tiago Abravanel desabafa sobre relação com brother: ''Não posso cobrar''

O ator conversou com Linn da Quebrada e Jessilane sobre não ter sido escolhido por Arthur Aguiar na prova

Tiago Abravanel (34) conversou com Jessilane (26) e Linn da Quebrada (31) na piscina da casa do BBB 22.

O ator desabafou sobre sua relação com Arthur Aguiar (32) e confessou que estava pensando em conversar com ele sobre não ter sido escolhido para a última prova do Líder. Abravanel acabou não participando da dinâmica após ficar sem dupla.

"Estou pensando se converso com o Arthur, ou se não converso", disse o ator. "Sobre ontem?", questionou a professora. O ator confirma e Lina opina: "Eu acho que, se é uma coisa que está te atravessando...", disse a sister.

Tiago explicou que entende a decisão de Arthur: "É porque, assim, existem dois lugares, um lugar é: não posso cobrar nada porque a decisão é dele", afirmou. "É, mas a conversa pode partir daí, de como você se sentiu, não de cobrança. Se vocês são parceiros, se você sente que vocês estão construindo alianças de prioridades também... diz só o que você está sentindo, sabe", aconselhou Linn. "Eu também não vejo como cobrança, não. Mais para dizer o que você está sentindo mesmo", concordou Jessi.

Novo vilão?

Após ter ficado sem dupla na prova de resistência, Tiago conversou com Larissa (25) na cozinha do BBB 22 e fez uma reflexão enquanto lavava a louça: "Ai, como eu queria ter coragem para virar e falar assim: 'Ah é? Agora eu vou ser o vilão dessa casa... Ninguém me escolheu? Então vai ficar todo mundo no 'Tá Com Nada'. Vou gastar a água da casa inteira agora...' Imagina? Não tenho coragem!!!", disse o ator. "Amigo faz isso não!", comentou a sister.