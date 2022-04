BBB 22: Taxado de dorminhoco, Arthur Aguiar devolve provocação ao Scooby e ao PA: ''Vocês dormiram o dia todo''

Parece que o jogo virou! Frequentemente taxado como dorminhoco, Arthur Aguiar (33), hoje, pôde devolver a provocação aos brothers.

Ao longo do reality, o ator e suas sonecas tiradas ao longo dos dias, foram alvos de críticas e de brincadeiras por parte da casa, especialmente por seus colegas do Quarto Grunge.

Durante a tarde, após curtirem um dia relax no spa do BBB 22, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) foram dormir no Quarto do Líder. Mais tarde, acordaram e foram preparar a comida na cozinha do programa.

O Líder, então, foi até a área externa da casa para acordar Arthur Aguiar, deitado no gramado, antes da refeição ser servida. O ator, imediatamente, cortou o ímpeto de Scooby, que queria surpreender o confinado.

O surfista se aproximava de Arthur, mas notou que ele estava de olho aberto: "Ia te zoar, mas você já estava acordado. Deu nem para zoar".

Em seguida, Arthur aproveitou o momento e devolveu a provocação de dorminhoco aos brothers: "A gente ficou acordado o dia inteiro, eu e Eli. Hoje foi a vez de vocês dormirem. Vocês dormiram o dia todo".