BBB 22: Tadeu Schmidt revela expectativa para a Grande FInal: "Experiência mais intensa da minha vida"

Chegou o dia da Grande Final do BBB 22! Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André (23) disputam a preferência do públicio para levar o prêmio de R$1,5 milhão. Depois de seis edições, o reality volta a ter um homem como campeão, além do primeiro participante do grupo Camarote a garantir a vitória.

Comandando o seu primeiro BBB,Tadeu Schmidt (47) revelou que a final do programa será a experiência mais intensa da vida!

Em entrevista ao GSHOW, o apresentador do BBB 22 falou de sua expectativa para a grande final do programa: “É a apoteose, o auge da experiência mais intensa da minha vida. É difícil imaginar algo tão intenso. Acho que vai ser muito emocionante”.

Tadeu Schmidt comenta sobre a emoção do último dia do #BBB22: "Começou o clima de nostalgia".

Os finalistas terão shows especiais de Linn da Quebrada (31), Maria (21), Naiara Azevedo (32), Jão (27), Léo Santana (34), da dupla Matheus & Kauan e do rapper Xamã (32).

Às vésperas da final do BBB 22, que acontece nesta terça-feira, 26, alguns deles gravaram um vídeo para o Instagram do diretor Boninho (60).