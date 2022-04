BBB 22: Tadeu Schmidt ignora os protocolos da Covid-19 e abraça os finalistas do reality

Sem conseguir aguentar até o final do programa ao vivo, Tadeu Schmidt ignora os protocolos da Covid-19, salta o cordão de isolamento e abraça os finalistas

Chegou o momento da Grande Final do BBB 22! Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André (23) disputam a preferência do públicio para levar o prêmio de R$1,5 milhão.

Comandando o seu primeiro BBB,Tadeu Schmidt (47), no início do programa ao vivo, ignorou os protocolos da Covid-19 e correu para abraçar os finalistas do reality.

Saiba o que rolou

Apresentando o programa do gramado no dia da Grande Final, Tadeu Schmidt pediu para os brothers saírem da casa e acompanharem os VT's.

Muito animado e ansioso, o jornalista, sem conseguir aguentar até o final do programa ao vivo, ignorou os protocolos da Covid-19, saltou o cordão de isolamento e abraçou os meninos. "Protocolo coisa nenhuma", disse ele.

Ainda grudados, eles começaram a pular, gritando o nome de Tadeu. O apresentador, em seguida, acabou se soltando e cumprimentou um a um.