BBB 22: Tadeu Schmidt fala sobre 'discurso de eliminação' no paredão falso: ''Só vou falar verdades''

O apresentador Tadeu Schmidt deu spoiler sobre o 'discurso de eliminação' e pediu ajuda dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 19h54

Tadeu Schmidt(47) está ansioso para descobrir o resultado do paredão falso do BBB 22.

Na noite desta terça-feira, 5, o apresentador publicou no Instagram um vídeo falando sobre o discurso de eliminação que fará mais tarde durante o programa.

"Chegando aqui aos estúdios Globo e caiu a ficha, né? É hoje que vai ter uma eliminação de mentirinha, vou fazer um discurso de mentirinha.. Aí meu Deus! Haja cara de pau", brincou ele no começo no vídeo.

E seguida, Schmidt deixou claro que mesmo o paredão sendo falso, ele falará verdades no discurso. "Só vou falar verdades, vou fazer algumas perguntas que não necessariamente vão ter respostas para eles. No final, vou dizer que uma pessoa vai sair e isso não quer dizer que ela está saindo do BBB, ela tá saindo para o quarto secreto do BBB 22", adiantou.

Para finalizar, o apresentador pediu ajuda dos seguidores. "Alguém tem alguma sugestão? Quer mandar algum recado para quem vai para o quarto secreto? Pode falar, vai que eu incluo no discurso", completou.

Vale lembrar que Arthur Aguiar (33), Eliezer (32), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31) estão no paredão falso. O participante eliminado nesta noite irá para o quarto secreto e poderá controlar a casa.

Confira o vídeo do apresentador do BBB 22:

