BBB 22: Tadeu Schmidt explica motivo de chamar Lucas pelo sobrenome e brinca: ''Que venha muita piscadinha!''

Apresentador do BBB 22 Tadeu Schmidt fez pose do 'Barão da Piscadinha' e deixou mensagem carinhosa para o décimo eliminado, Lucas Bissoli

Fim de jogo para o 'Barão da Piscadinha'! Lucas Bissoli (31) deixou a casa do BBB 22 na noite de terça-feira, 29!

O estudante de medicina foi o décimo eliminado do programa, em disputa com Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), com 77,54% dos votos.

O apresentador do reality Tadeu Schmidt (47) fez questão de mandar uma mensagem carinhosa para o ex-brother em seu feed no Instagram ao postar um registro fazendo a famosa pose do eliminado ao lado dele e explicou o motivo de chamá-lo pelo sobrenome Bissoli.

"Bem-vindo de volta Bissooooooliiiiiiiiiiiiii!!!! Algumas pessoas me perguntaram por que ele era o único participante que eu chamava pelo sobrenome… A história é a seguinte: um dia, assistindo ao Globoplay de madrugada, flagrei uma conversa do casal Eslô e Lucas na academia. E ele dizia que não se sentia acolhido quando o chamavam de Lucas, porque aqui fora só o chamam de Bissoli", começou escrevendo Tadeu Schmidt.

"Aí eu passei a usar o Bissoli, mas sem esquecer totalmente o Lucas, porque o público já tava acostumado com Lucas. Enfim, nosso Bissoli nos brindou com momentos divertidíssimos no BBB22! Cara educado, gentil, incapaz de levantar a voz pra alguém! Admiro! Que venha muita piscadinha na sua vida, Sungas!!!", desejou ainda, citando um dos apelidos que Lucas recebeu do público.

"Você é INCRÍVEL! Gratidão pelo carinho com nosso sunga!", comentou a equipe que cuida das redes do ex-BBB.

Lucas alcança 1 milhão de seguidores no Instagram

Após a saída da casa mais vigiada do Brasil, Lucas atingiu a marca de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Os adms celebraram a conquista e agradeceram pelo carinho. "BARÃO DO MILHÃO. Foi uma trajetória linda dentro do BBB e será incrível viver tudo isso aqui fora. CUUUUIDA", escreveram.

