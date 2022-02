BBB 22: Eslovênia fala sobre saída de Bárbara e revela: ''Sonhei que eu era a próxima''

Eslovênia revelou que teve um sonho com Bárbara e viu que era a próxima a ser eliminada do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 19h43

Eslovênia (25) conversou com Brunna Gonçalves (30) e Larissa (25) no quarto Lollipop do BBB 22 nesta quarta-feira, 16.

Durante o papo, a sister confessou que estava sentindo saudade de Bárbara (29), a quarta eliminada do reality show, e revelou que teve um sonho com ela.

Ao revelar o sonho, Eslô contou para as amigas que via que era a próxima pessoa a deixar a casa. "Ai, Ba. Você faz falta. E eu sonhei com ela, nós duas. Sonhei que eu era a próxima. Lembro que ela saía, aí depois, eu saía", disse.

Em seguida, a sister deu mais detalhes do sonho que teve. "Estávamos eu e ela comendo batata frita na cama. Tinham uns casacos jeans que tinham: 'Team Bárbara'. Eram os casacos dos fãs dela", completou a modelo.

Larissa conversa com Eslovênia sobre relacionamento com Lucas

Após deixar a Casa de Vidro, Larissa conversou com Eslôvenia sobre o relacionamento da sister com Lucas (31). A sister afirmou para a colega que o envolvimento com o brother a prejudicou perante ao público. "Você entrou aqui para virar uma planta? Lá fora, algumas lhe veem como planta. O seu romance com Lucas te prejudicou", disparou ela.