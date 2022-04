BBB 22: Sisters planejam colocar brother no paredão: ''Todo mundo tem em consenso''

Eslovênia, Jessilane e Linn da Quebrada conversaram sobre a formação do próximo paredão

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 19h15

Nesta sexta-feira, 1, Eslovênia Marques (25), Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) conversaram na academia do BBB 22 sobre a formação do próximo paredão.

Durante a conversa, elas pensaram na possibilidade de um brother ir para a berlinda. "Todos eles votam na Lina, assim como todos votam em mim, a única pessoa que eu não tenho certeza é o DG [Douglas Silva], mas acredito que vota também", disse a professora.

Eslovênia, então, falou sobre elas votarem em Paulo André (24). "É por isso que nós 5 podemos mandar qualquer pessoa. A gente vai mandar o que? O voto em comum, PA. É o único que todo mundo tem em consenso, tanto eu, vocês três e Eli. Aí na teoria, vai PA pela casa, porque vão ser 5 votos, contra 4", argumentou.

Ao ouvir a sister, Jessi questiona. "Mas se forem os dois mais votados vou eu e PA", disse ela. Eslô segue explicando a linha de raciocínio: "Mas se não for o votado, PA puxa você independente disso, então eu acho que você vai de qualquer jeito, puxada por ele ou por ser segunda mais votada, eu puxando alguém, puxo o DG. Aí vai tu, PA e DG pro Bate-Volta", completou.

Vale lembrar que um novo paredão será formado nesta noite, e dessa vez não terá prova Bate e Volta. O líder da semana, GustavoMarsengo (31), além de indicar uma pessoa, terá que escolher um dos brothers que está no Castigo do Monstro para ir à berlinda. Jessi venceu a prova do Anjo e mandou Arthur Aguiar (33) e Paulo André para o Monstro.