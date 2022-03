BBB 22: Sisters de olho na liderança, Lucas iniciando a quaresma e Gustavo sofrendo com hérnia; confira o que rolou

Em dia de Prova do Líder, os brothers deram o que falar no confessionário, lamentaram queridômetro e hérnia de Gustavo preocupa

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 20h37 - Atualizado às 20h37

Hoje, 3, é dia de Prova do Líder no BBB 22! Logo pela manhã, o confessionário deu o que falar. Lá dentro, teve brother comemorando aniversário, outro iniciando a quaresma e sisters de olho na liderança. Além disso, Gustavo Marsengo (31) sentiu dores, pela primeira vez no programa, com sua hérnia de disco e Jessilane Alves (26) lamentando o queridômetro.

Arthur comemora aniversário

Logo pela manhã, Arthur Aguiar (33) entrou no confessionário para fazer o Raio-X e disse estar feliz comemorando seu aniversário dentro da casa mais vigiada do Brasil e agradeceu aos fãs pelas homenagens que deveria estar recebendo do lado de fora.

“Bom… Meu aniversário, 33 anos muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar comemorando aqui. Quero já aproveitar para agradecer todas as mensagens que provavelmente devo estar recebendo aí dos meus fãs, muito obrigado por tudo, sem vocês nada seria possível!”, agradeceu o ator.

A participante Laís Caldas (30), do BBB 22, usou o espaço dela na manhã desta quinta-feira, 3, no raio-x para fazer um desabafo direcionado ao público de casa:"Hoje tem Prova do Líder, pelo amor de qualquer coisa, hoje, essa prova, tem que ser minha! Por favor, me ajuda daí gente, me manda energia positiva aí. Não dá mais, essa prova tem que ser minha", falou ela.

Eslovênia Marques (25) também está de olho no título mais cobiçado da atração. "Hoje é a Prova do Líder, espero que dê tudo certo, e que eu consiga dessa vez. Essa semana promete, tem muita chance de eu e meus amigos sermos atacados. Vamos nos esforçar como sempre, mas confio na resposta de vocês aí fora", falou a sister.

Começou a quaresma de Lucas

No Raio-X de hoje, Lucas Bissoli (31) prometeu que ficará sem beber sem álcool ou alimentos açucarados pelos próximos 40 dias, visto que está iniciando quaresma: "Ontem foi quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Queria fazer algo, porque antes do 'BBB' eu pedi muito a Deus para estar aqui e, agora que consegui, queria fazer abstinência de alguma coisa".

Gustavo sofre com Hérnia

Quando entrou no programa, Gustavo Marsengo disse a Larissa Tomásia (25) que sofria com hérnia de disco, mas ainda não havia reclamado da dor dentro da casa.

Hoje, Gustavo sentiu dores intensas e foi até o confessionário pedir um remédio. Ele reclamou de suas hérnias de disco. O brother tomou remédio e, durante a tarde, foi para a academia fazer alongamentos para amenizar sua dor.

Jessilane não gostou do queridômetro

Jessilane Alves (26) lamentou ser a pessoa que tem mais "carinhas felizes" no medidor de popularidade: "Eu não sei por que eu continuo recebendo 'carinha', esse tanto de 'carinha' na verdade [...] "Eu sou a pessoa que mais tem 'carinhas' na casa." Jessi possui cinco carinhas e oito corações. Eslovênia Marques (25), por comparação, tem quatro carinhas e nove corações.

