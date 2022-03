BBB 22: Shopping de São Paulo terá réplica da casa do Big Brother Brasil para visitação

Casa do BBB 22 terá réplica montada em shopping aberta para visitação com games para simular o confinamento

Caras Digital Publicado em 02/03/2022, às 12h51

Os fãs do reality mais assistido do Brasil, poderão ter uma experiência de imersão na casa do Big Brother. No próximo sábado, 05, será aberta a visitação de uma réplica da casa desta edição, localizada no Shopping Villa Lobos.

Confira aqui o que terá na réplica da casa do Big Brother Brasil





O tour de visitação completa dura cerca de 40 minutos e a réplica contará com espaços como a sala, cozinha e área externa. Além disso, a estutura também contará com Big Fone, confessionário e até quarto do líder. Para melhor simular o confinamento, os visitantes poderão participar de atividades dentro da casa. Entre os games, será possível montar seu Queridômetro, paredão, quizz sobre as edições do programa e até mesmo criar sua própria vinheta de abertura ao som de “Vida Real”.





Para viver a experiência, que ficará aberta ao público até o dia 1 de Junho no segundo piso do shopping, será preciso desembolsar pelo menos R$ 52,00 e levar comprovante de vacinação.