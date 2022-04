BBB 22: Sessão cinema, saudades da Lina e expectativa para o Jogo da Discórdia; confira o resumo do dia

Após passarem por eliminação, prova e formação de paredão, os brothers acabaram repercutindo essas dinâmicas durante a tarde, já projetando a desta noite

Hoje é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Após passarem por eliminação, Prova do Líder e mais uma formação de paredão, os brothers acabaram repercutindo essas dinâmicas durante a tarde, já projetando a desta noite. Apesar disso, para aliviar os ânimos da casa, a produção preparou uma sessão de cinema surpresa aos participantes, com alguns mimos.

Não sabe o que rolou? Então, siga o nosso resumo e fique por dentro!

Desabafo de Jessilane

Na manhã desta segunda-feira, 11, Jessilane Alves (26) desabafou durante o Raio-X. A sister abriu o coração ao falar de algumas atitudes que rolaram recentemente no reality show da TV Globo.

No confessionário, a sister comentou que ficou desconfiada ao ser escolhida por Eliezer (31), que já foi rival dela na competição, para o grupo Vip do programa: "Mesmo entendendo o contexto, ainda fico com o pé atrás...”

Sessão cinema

Na sala de estar, os brothers foram surpreendidos com a exibição do filme "Medida Provisória", que entra em cartaz no próximo dia 14.

Surpresos com a novidade, o grupo vibrou. Para acompanhar a sessão, ainda receberam alguns quitutes e um cooler.

Saudades da comadre

Após assistir ao filme, a saudades de Linn da Quebrada (31) bateu entre Natália Deodato (22) e Jessilane Alves, que acabaram lamentando a saída da comadre. No papo, também comentaram sobre a dinâmica da noite.

"Estou com vontade de chorar", lamentou a mineira. "Eu também minha filha, hoje está sendo um dia difícil. Estou aqui só na base...", confessou Jessi.

"Eu já sinto que hoje vai ser algo bem voltado para mim, sabe?", disse Natália sobre a discórdia. "Ai, chega, Tadeu, chega", brincou a baiana.

Confiante para o Jogo da Discórdia

Confiante para o próximo Jogo da Discórdia, Arthur Aguiar (33) acredita que não irá ser citado: "Hoje pode ser a primeiro jogo da discórdia em que não vou ser puxado", começou Arthur, que, em seguida, analisou: "A Nat vai puxar o Gustavo ou o P.A. O Eli não vai me puxar. Só se a Jessi me puxar, e se ela não me puxar... Primeiro jogo em que vou passar batido".

