BBB 22: Segundo votação em enquete da CARAS Brasil, Brunna Gonçalves deve sair no paredão de terça-feira

Votação em enquete da CARAS Brasil mostra Brunna Gonçalves saindo com folga, no quinto paredão da casa

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 21h55

Ontem, 20, foi dia de formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil! Após Jessilane Alves (26) e Elizer (31) se salvarem pela prova bate-volta, quinto paredão foi formado por Brunna Gonçalves (30), Gustavo Marsengo (26) e Paulo André (23).

Segundo a parcial da enquete feita pela CARAS Brasil, Brunna Gonçalves deve ser a próxima eliminada do programa. Assim como para os outros dois brothers, este também é o primeiro paredão da dançarina.

Às 22 horas, desta segunda-feira, 21, a pesquisa mostra a sister saindo com 70,73% dos votos. Gustavo Marsengo, com 23,86%, e Paulo André, com 5,41%, entram logo atrás, respectivamente, com certa distância.

Como foram indicados

Na sexta-feira, Gustavo Marsego foi indicado pela dançarina, após ela ter atendido o Big Fone e seguido as instruções. Já na noite de domingo, a votação começou com a indicação do líder Lucas Bissoli (31), que entregou três motivos para colocar Brunna Gonçalves (30) direto na berlinda. Paulo André, Eliezer e Jessilane Alves foram votados pela casa.

O designer e a professora se deram bem na prova Bate-Volta e se livraram do paredão, enquanto que o empresário e o atleta se juntaram à esposa de Ludmilla, no paredão.