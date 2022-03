BBB 22: Scooby se irrita com sisters defendendo Lucas: ''Deixa ele falar''

Momentos após conversar com Lucas, Scooby se irrita com sisters pela forma como estão tratando o brother

Os ânimos se exaltaram na casa do BBB 22! Antes da divulgação do oitavo eliminado do reality, Pedro Scooby (33) acabou se irritando com a forma como Eslovênia Marques (25), Jessilane Alves (26) e Natália Deodato (22) estavam tratando o líder Lucas Bissoli (31).

Brothers relembram discussão pós formação de paredão

Na última segunda-feira, 13, o Líder da semana, indicou Scooby direto à berlinda e não poupou palavras na sua justificativa de voto. O pai de Liz, Dom e Ben não gostou nada dos motivos dados por Lucas e foi tirar satisfações pós programa ao vivo, iniciando um atrito entre os dois.

Agora à pouco, os dois voltaram a comentar este episódio na cozinha da xepa, após já terem se reconciliado do lado de fora da casa. "Foi que nem eu falei pro Gustavo, acho que ele não tinha que se meter. Foi um assunto entre eu, você, D.G, P.A e Arthur", disse Scooby.

A conversa entre eles acabou se estendendo para outros participantes. Jessilane Alves foi a primeira a se intrometer: "Mas aí o Arthur também trouxe várias coisas que foram aumentando o problema". "Ele tem essa mania de falar no meio de muita gente, então é inevitável as pessoas não se posicionarem", concordou Eslovênia Marques.

A professora continuou opinando: "O que o Lucas falou foi sobre o discurso, não tinha nada a ver com a situação do Tiago. Ou seja, foram lançadas situações em que o Lucas se sentiu acuado e precisava responder".

"E também tem a questão de não presenciar todas as situações. Mas através do pouquinho que a gente presencia, eu acredito que toda opinião é válida", acrescentou Natália Deodato.

Quando percebeu que todas elas estavam se posicionando durante a discussão, menos o próprio estudante de medicina, o surfista disparou: "'Cês' tão tratando o Lucas igual a um bebê, velho! Deixa ele falar. Ele sabe se posicionar!"

As sisters não gostaram nada do comentário de Scooby. "Pedro, quando o P.A fala qualquer coisa, você é o primeiro a subir pra proteger. Agora a gente não pode querer defender o nosso amigo? Me poupe", alfinetou Jessi.

