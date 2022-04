BBB 22: Scooby reflete sobre trajetória: ''Se dependesse de mim, teria virado um templo budista''

O surfista Pedro Scooby avaliou sua participação no reality show ao pedir a permanência de Gustavo no reality

Neste sábado, 9, Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Gustavo Marsengo (31) e Pedro Scooby (33) foram fazer as compras no mercado do grupo VIP.

Enquanto escolhiam os produtos, o curitibano aproveitou para pedir sua permanência no BBB 22. "Lembrando que é para o 'Beats' voltar amanhã, hein!", disse ele, que está no paredão com Eliezer (32) e Linn da Quebrada (31).

Scooby reforçou o pedido e aconselhou: "Vamos ver a trajetória dentro do programa! Desde quando cada um entrou", afirmou ele. "É só isso que eu peço", disse Gustavo, rindo.

O surfista ressaltou que o brother movimentou a casa. "Lembrando a trajetória do amiguinho. Foi ele que fez o circo pegar fogo... só para lembrar", acrescentou ele.

Scooby, então, refletiu sobre sua participação no reality e brincou. "Se dependesse de mim isso teria virado um templo budista", finalizou.

Surpresa para o brother

Pedro Scooby venceu a Prova do Anjo que aconteceu nesta última sexta-feira, 8. Com a vitória do surfista, os internautas questionaram se Luana Piovani (45) iria liberar dessa vez o vídeo dos filhos. Nas redes sociais, a atriz se pronunciou e afirmou que não vai autorizar o vídeo das crianças, mas explicou que eles vão fazer um desenho para o papai.