BBB 22: Sabrina Sato é criticada na web ao debochar das traições de Arthur Aguiar

Durante participação no 'Domingão com Huck', Sabrina Sato fez piada com traições de Arthur Aguiar e pediu desculpas a Maíra Cardi

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 10h07

A apresentadora Sabrina Sato (41) participou do Domingão com Huck no último domingo, 27, e causou polêmica com piada sobre o confinado no BBB 22, Arthur Aguiar (33).

Em sua primeira aparição na TV Globo, após contratação, a artista chocou a web com pergunta inusitada sobre o ator durante entrevista com a nona eliminada do reality, Laís Caldas (30).

"Vocês se precipitaram e julgaram o Arthur na hora que ele chegou, isso que o público não aceitou, não importa o que a pessoa fez lá fora, se ela ficou 15, 30", começou falando sobre o jogo dos participantes do quarto Lollipop.

"Eu posso te fazer uma pergunta, com toda a sinceridade?", indagou Sabrina Sato.

"Maíra Cardi, desculpa a pergunta que vou fazer. Você perto lá, a gente viu daqui também o Arthur comendo pão, doce, bolo, pizza. Você acha que ele comeu mais lá dentro ou aqui fora?", disse ela, fazendo o questionamento em duplo sentido e pedindo desculpas à esposa do ator, Maíra Cardi.

A plateia caiu na gargalhada, assim como a médica goiana. A pergunta de Sabrina surpreendeu até o apresentador Luciano Huck (50). "Pergunta importante essa Sabrina Sato. Mas eu acho que ela está perguntando do ponto de vista médico, né?”, brincou o comandante da atração.

Piada de Sabrina Sato sobre Arthur Aguiar não agrada web

Nas redes sociais, a brincadeira de Sabrina Sato sobre as traições de Arthur Aguiar dividiu opiniões. Alguns espectadores não gostaram da provocação da ex-BBB.

"Sabrina rainha do entretenimento", "Sabrina macetando o Arthur fazendo piada", "Sabrina mereceu demais o contrato com a Globo", "Entregou tudo com a pergunta", se divertiram alguns.

Porém, outros internautas não gostaram da pergunta de Sabrina. "Totalmente desnecessário essa fala RASA de Sabrina Sato; além da falta de respeito com a esposa Maíra e pela MULHER! Também pelo Arthur que como toda pessoa merece respeito! Quem é ela pra julgar alguém?", "FALA INFELIZ DA SABRINA SATO , ela quis chegar na Globo virando melancia…. Desnecessário brincar com a dor do próximo", "Foi no mesmo nível do Oscar. Tirar sarro com questões pessoais não tem graça. Quis lacrar em cima da tristeza dos outros. Não tem graça".

Confira a fala de Sabrina Sato sobre Arthur Aguiar: