BBB 22: Repercussão do Jogo da Discórdia e especulações sobre o próximo eliminado; confira o que rolou

Em noite de eliminação na casa mais vigiada do Brasil, discussões e especulações de voto dominam o dia

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 20h35

Hoje é dia de eliminação no BBB 22! Ontem, 21, o Jogo da Discórdia cumpriu seu papel, genrando muito "fogo no parquinho". Hoje, 22, os brothers relembraram a dinâmica da noite anterior e foram tirar satisfações. Além disso, alguns já se voltaram para o que irá acontecer daqui para frente e passaram a especular sobre o possível próximo eliminado.

Está curioso? Então, confira a seguir tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Emparedada pela primeira vez, a esposa da cantora Ludmilla (26) contou aos confinados nesta terça-feira, 22, que teve um sonho intenso pré-paredão. Ela sonhou que tirava férias do programa, mas que voltaria ao confinamento em seguida:"sonhei que eu ia para casa. Que a gente tinha um dia de férias do programa. A gente ia para casa, via a família", contou. "E eu falei: ‘Graças a Deus a gente tem um dia de férias’. Ganhei um celular de presente da Ludmilla.", detalhou.

"Daí eu via meu Instagram e simplesmente, a pessoa que cuida do meu Instagram não tinha postado nada, nem que eu entrei no programa. Entrei no Instagram da Vyni e da Eslo e não tinham postado nada também. Falei: ‘A gente está lá se matando e vocês não estão divulgando’. Ai que ódio.", finalizou ela.

Ao entrar no quarto Lollipop na tarde de hoje, 22, Vinicius (23), encontra Natália Deodato (22) e Eliezer (31) juntos na cama. Ao brincar com o casal, o designer dispara: "Fica aqui com a gente, Vinny."

O cratense então recusa, afirmando só ir buscar um estojo no quarto. Nat, rebate o brother: "Ele nem olha pra gente, ó lá. Olha pra cá, pelo amor de Deus".

Eliezer insiste ao amigo: “Deita aqui com a gente. Deita aqui, Vini", e o cearense brinca: "Já estou ameaçado de um Paredão, se eu fizer isso, é Eliminação. O Brasil vota para eu apertar o botão. Eu vou só tirar a minha lente e já vou sair". Na sequência, Laís Caldas (30), entra no quarto e avisa que vai ser rápida, para deixar o casal à sos.

A designer de unhas então, questiona: "por que com o Gustavo e com a Laís ninguém sai correndo, e com a gente o povo sai correndo?" e o cearense, justifica: "Porque eles não estão desse jeito". "Uma hora dessa já estão assim? Avemaria, já estou imaginando à noite", concluiu saindo do quarto.

Na noite de ontem, a professora Jessilane Alves (26), revelou à sua amiga de confinamento Linn da Quebrada (31), não ter gostado dos comentários de Pedro Scooby (33), no último Jogo da Discórdia. A cantora então, aconselha a amiga a conversar com o surfista.

Na área externa da casa, Jessi questiona Pedro por dizer que ela é alguém influenciável e o surfista é direto: "Por que você não expõe a sua opinião". Jessi rebate: "Não exponho minha opinião para você!", "Você nunca expõe sua opinião. A sua opinião fica baseada atrás da opinião da Lina", disse ele.

A discussão seguiu e Pedro Scooby afirmou que Jessilane Alves foi interesseira com DG na primeira semana em que ele foi líder. A professora, justifica: "Estava me sentindo coagida naquela semana, queria saber se ele ia me indicar". O surfista segue sem concordar com Jessi, afirmando: "Foi interesse", repete ele. A professora continuou explicando que fica incomodada quando Pedro Scooby usa esses acontecimentos com DG para justificar os ataques à ela nos últimos Jogos da Discórdia.

Pedro Scooby: “(...) A sua opinião sempre fica baseada atrás da opinião da Lina”



Jessilane: “Essa é a sua perspectiva do jogo”



Pedro Scooby: “Minha e de muita gente! Só que a minha diferença é que eu vou lá e falo”



➡ https://t.co/PeZ7wDDD3B#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/0ENL5clY5D — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2022

Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25) conversaram no quarto do Líder sobre a sequência do jogo. Os brothers, que estão vivendo um affair no reality show, especularam as possíveis eliminações, e o líder da semana disse que acredita que Douglas Silva (33) sai do reality independente de quem esteja no paredão.

A modelo, no entanto, opinou sobre o paredão que será definido nesta terça-feira, 22. Brunna Gonçalves (30), Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) estão na berlinda, e para sister o atleta olímpico será o próximo eliminado do reality show. "A minha intuição diz que o PA sai", disparou.

Lucas: "Indo em qualquer Paredão, acho que ele sai"



Ficou curioso? Vem saber sobre quem o brother estava falando → https://t.co/aiMxNXk7Tc#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/5t2IAgSM04 — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2022

Reconsciliação entre brothers

Minutos depois de terem brigado, o surfista apareceu propondo apaziguar a situação com Jessilane Alves: "Não quero te ver com raiva". Apesar da tensão inicial, os dois se mostram flexíveis e dispostos a escutar o lado do outro. Pedro explica que entende o que Jessi queria dizer, mas a forma com qual ela se expressou não foi a melhor :”"Você estava me agredindo! Você só expôs e quis me atacar". Jessi concorda com o surfista e pede desculpas. Pedro afirma admirar a profissão de Jessi, que é a mesma de sua mãe: "Eu tenho mãe professora falei com o maior orgulho, é uma das profissões mais nobres do mundo. Use isso para expor suas opiniões aqui, foi isso"



Eles seguiram retificando o que disseram na discussão e se reconciliam com um abraço ao final da conversa.

Jessi pediu desculpas ao Scooby pela forma como falou com ele. Ele também se desculpou se em algum momento a magoou e terminaram a conversa com um abraço. pic.twitter.com/qfcpLIuMve — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) February 22, 2022