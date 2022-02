BBB 22: Repercussão da festa, ciúme e muita diversão; confira o que rolou

Antes da noite de Prova do Líder, brothers tem dia com muita descontração

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 20h20 - Atualizado às 20h21

Hoje é Prova do Líder no Big Brother Brasil! Após noite de festa agitada e de muita pegação, os brothers tiveram dia mais tranquilo, com bastante descanso e lazer!

Quer saber tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil. Segue aqui que a gente te conta!

Natália comenta ficada

Hoje de manhã, em papo com brothers no quarto grunge, Natália (22) comentou a ficada com Eliezer (31): "ai, gente, que vergonha! Nunca passei por essa situação. Mas bom que foi gostoso", disse a sister. "Claro que não, você já foi para o 'Big Brother' alguma outra vez?", disparou Tiago Abravanel (34), e a modelo continuou. "Ah, mas assim né, o mundo inteiro sabendo o que se passa. Gente, mas é muito engraçado, vamos ser sinceros. O pior foi ele falando assim, na verdade eu falando assim: 'Como é transar com a mulher que você mandou para o paredão'. Ai ele respondeu: 'Agora não dá mais para votar em você, né".

Já na parte da tarde, a sister desabafou sobre o que o público estaria pensando dela após noite com seu affair. “Não tem nada errado em fazer ou deixar de fazer, eu acho só que as pessoas são muito hipócritas, a gente vive em um falso conservadorismo muito grande, e principalmente para a mulher isso tem um peso muito forte. E principalmente porque ele já pegou outra mulher aqui dentro, então as pessoas usam muito isso como maldade. Então, para a mulher isso tem um peso grande, para o homem não. É pegador e tal... ", opinou.

Natália: "Para o homem, isso é sempre legal, aí eu fico pensando como será que isso vai recair para mim, entendeu?"



➡️ https://t.co/NnRTDUf9rk#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/2XfvYOprdN — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2022

Hora da diversão

No jardim da casa, foram instaladas diversas opções de lazer. Entre elas, cama elástica, quadra de beach tenis, mesa de futmesa e um espaço para fotos com uma câmera Polaroid disponível.

Em dado momento, o dançarino Justin Neto apareceu em um telão e convidou a todos para dançarem. Em seguida, todos os brothers fizeram coreografias seguindo as instruções. Jade Picon (20) chamou a atenção dos internautas ao preferir não participar da aula de dança comunitária, ficando sentanda na varanda do jardim.

Enquanto o elenco dançava em roda, um dos balões que voava pela área externa foi parar atrás do designer. Quando Eli trocou de movimento, bateu as pernas nos balões, perdeu o equilíbrio e acabou caindo deitado na grama. O tombo em frente a todo o elenco gerou risadas.

"Ê, ciúme"

Na mesa da cozinha da xepa, Vinicius (23) falava em levar Pedro Scooby (33) e Brunna Gonçalves (30) para conhecer um lugar turístico do Rio de Janeiro e Eliezer reclamou por ter ficado de fora. O cearense disparou: "Você vai mostrar o Rio para outra pessoa".

"Ê, ciúme!", provocou a dançarina. O bacharel em direito negou: "Jamais, meu amor. Sei nem que palavra é essa. Nunca senti ciúme na vida. Minto, senti de mainha uma vez".

Muito meloso

À tarde, o papo no quarto lollipop foram os casais da casa. "Essa edição está tendo vários casais, ano passado não teve muito, não", apontou a mulher de Ludmilla. "E já têm mais dois no gatilho", disse Vinicius, se referindo a Laís Caldas (30), Gustavo Marsengo (31), Eliezer e Natália Deodato.

A médica, então, analisou o comportamento do affair após a madrugada: Pois, eu estou achando que o Gustavo é meio melosinho. Ele me deu um selinho"."É? E tu não é não, amiga?", questionou Brunna Gonçalves. "Eu sou, mas eu sou assim: 'Calma'", explicou a goiâna. "Eu também, amiga, mas eu me rendi. Me fod*, estou rendida", disse Eslôvenia Marques (25), rindo e fazendo a amiga rir. "Aí que mora o perigo...", comentou o cearence. "Vai começar assim, amiga", seguiu a miss. "Nossa senhora...", exclamou a médica.