BBB 22: Reflexões, saudade de Naiara e Almoço do Líder são os destaques do dia; confira tudo o que rolou no reality

Fique por dentro de tudo que aconteceu na casa do BBB 22, após noite de eliminação da Naiara Azevedo

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 19h40

Hoje, 9, após eliminação de Naiara Azevedo (32), a casa do BBB 22 se mostrou visivelmente abalada. Vendo Arthur Aguiar (32) se savar com apenas 3,27% dos votos, os brothers tiveram que repensar suas estratégias.

Não quer ficar de fora do que rolou na casa mais vigiada do Brasil? A gente te conta!

Bom café da manhã, Lucas!

Mais uma vez, Lucas Bissoli (31) chamou atenção por sua comilança. O brother foi o primeiro a acordar e logo foi para a cozinha tomar café da manhã.

Barbára Heck (29), que já havia comentado sobre o Lucas Bissoli comer demais, falou com Eliezer (31) e Vinicius(23) sobre o engenheiro comer sozinho. O designer respondeu que, desta vez, Lucas pediu para "fazer uma boquinha".

Lucas ta comendo o seu pequeno café da manhã #BBB22pic.twitter.com/rhYEObLP01 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 9, 2022

Na academia, ao fim da manhã, Eliezer e Vinicius começaram a pensar no significado da permanência de Arthur Aguiar para o jogo.

O designer confessou que se arrependeu de ter se voltado contra o ator, acreditando ter sido influenciado por Jessilane Alves (26). Ele também opinou que Tiago é um dos jogadores mais fortes, e que Eslovênia perdeu protagonismo após ficar com Lucas. Vinicius completou a conversa com o brother, acreditando que Eslovênia é forte fora da casa, por sua personalidade alegre.

Conversa na academia sobre estratégia de jogo 💡 #BBB22pic.twitter.com/UmOGOJDoar — Vyni 💡 (@vyniof) February 9, 2022

Almoço do Líder

A líder da semana, Jade Picon (20), convidou Eslovênia Marques (25), Linn da Quebrada (31) e Brunna Gonçalves (30) para o Almoço do Líder. Lá, ficaram refletindo sobre o futuro da casa, após Arthur Aguiar voltar com porcentagem mínima de votos. "[Arthur Aguiar] é alguém que se ganhar a liderança pode falar: 'Minha filha, você quis ter a sua resposta? Agora eu quero ter a minha, vai lá, vai'", disse a influencer para as outras sisters.

De manhã, no Raio-X, Jade Picon afirmou que recebeu a resposta que queria. Mas, no almoço, afirmou que sua estratégia pode se voltar contra ela.

Naiara faz falta

Logo de manhã, também no Raio-X, Vinicius lembrou de Naiara Azevedo e até cantou o trecho de uma música da ex-sister. Depois, comentou com Eliezer que a cozinha havia ficado muito silenciosa sem ela.

Pedro Scooby (33) disse o mesmo no final da tarde. "Vou te falar, a Naiara na cozinha dá uma saudade. Ela dava uma movimentada na cozinha. Cantava e conversava".