BBB 22: Reality faz vídeo relacionando os brothers aos heróis da Marvel e da DC Comics: ''Movimenters''

Antes da revelação do quinto eliminado, BBB 22 faz vídeo engraçado, associando os brothers aos heróis da Marvel e da DC, e diverte o público

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 23h19

É dia de eliminação no Big Brother Brasil! Momentos antes da divulgação do quinto eliminado, para descontrair o público, a produção reality preparou um vídeo relacionando os brothers aos heróis da Marvel e da DC Comics.

Tratada como "planta" pelos telespectadores, por não ser tão ativa no jogo, a dançarina foi chamada de "Bruut", como uma comparação ao Groot, uma criatura com a aparência de uma árvore. Já o líder Lucas Bissoli (31), foi colocado como "Sunga-Men", relacionando-se ao Spider-Men, devido ao seu traje do dia a dia, formado por sunga e roupão.

Os três grupos da casa que se juntaram durante a formação do paredão, também foram classificados. "Zoeiros da Galáxia", "X-Manas" e "Esquadrão Patrão" foram as analogias criadas, baseando-se nos filmes: "Guardiões da Galáxia", "X-Men" e "Esquadrão Suicida", respectivamente.

Confira a reação do público

MELHOR VT DO BBB DA HISTÓRIA

EDITORES CÊS SÃO FODA #bbb22#movimenters — Yasme™ (@YaasminCruz) February 23, 2022

Movimenters é ótimo kkkkk — vic pãozinho 🎲🌪🧜‍♀️ (@vicpannunzio) February 23, 2022