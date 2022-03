BBB 22: Reality faz vídeo aloprando estratégias do quarto lollipop

Antes da revelação do oitavo eliminado, BBB 22 faz vídeo engraçado, zoando estratégias do quarto qollipop

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 23h33

É dia de eliminação no Big Brother Brasil! Momentos antes da divulgação do quinto eliminado, para descontrair o público, a produção reality preparou um vídeo aloprando a estratégia falha do Quarto Lollipop em dar a volta por cima.

Jade Picon (20) apareceu no compilado como um fantasma, fazendo referência a desestabilização grupo após sua saída. O vídeo, inclusive, mostrou ela relembrando os brothers de cobrirem seus umbigos.

A volta do Sunga-Men

A produção reality também voltou a relacionar os brothers aos heróis da Marvel e da DC Comics. Primeiro, os meninos do quarto grunge se uniram ainda mais nos últimos dias e foram chamados de "Zoeirões da Galáxia", em alusão ao filme "Guardiões da Galáxia".

Depois, houve a volta do Sunga-Men. A edição comparou o Lucas Bissoli (31) com o Homem-Aranha, devido ao seu traje de líder, formado por sunga e roupão.