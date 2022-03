BBB 22: Reality compila vídeos engraçados de Pedro Scooby e ironias da vida de Larissa Tomásia

Antes da revelação do sexto eliminado, BBB 22 faz compilado de momentos engraçados do brother e de ironias da vida da sister

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 23h48

É dia de eliminação no Big Brother Brasil! Momentos antes da divulgação do sexto eliminado, para descontrair o público, a produção reality preparou um vídeo dos momentos engraçados de Pedro Scooby (33) e as ironias da vida de Larissa Tomásia (25).

O surfista ganhou seu novo vídeo especial, "A Grande Onda de Pedro Scooby". Por estar desligado e aéreo em diversos momentos, a produção passou a fazer compilados do brother. Desta vez, para diferenciar, mais engraçado do que avoado.

Já a musa fitness ganhou o seu primeiro especial: "Ironias da Vida". Por soltar algumas falas e, depois, esta se virar, negativamente, contra ela, como uma espécie de Karma, a produção preparou os vídeos. Em um deles, Larissa Tomásia falava que Gustavo Marsengo não iria conseguir fazer provas de resistência devido a sua hérnia de disco. Antes da última Prova do Líder, deste tipo, a sister acabou machucando o dedo do pé e não pode participar, enquanto o brother fez dupla com Douglas Silva e não reclamou do problema.