BBB 22: Queridômetro polêmico, discussão e almoço do líder são os destaques do dia; confira o que rolou

Após noite de eliminação, dia de festa tem muitas polêmicas e discussões

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 20h20 - Atualizado às 20h35

É dia de Festa do Líder na casa mais vigiada do Brasil! Após eliminação, brothers passaram por quarta-feira cheia de polêmicas e com muito "fogo no parquinho".

Para ficar por dentro do que rolou, continue com a gente!

Queridômetro polêmico

Hoje, 16, o Queridômetro foi divulgado e mostrou a escolha dos emojis dos brothers para alfinetar uns aos outros, ou mandar um recado sútil. Mas, o que surpreendeu foi o novo integrante da casa, Gustavo Marsengo (31), que entrou domingo, 13. Ele recebeu todos os emojis disponíveis no Queridômetro, pelos o de "planta".

Ao todo, Gustavo recebeu 2 emojis sorrindo, 1 cobra, 1 irritado, 5 vômitos, 2 bombas, 2 bananas, 1 coração partido e apenas um coração.

Parece que o clima esquentou entre os novos moradores do BBB 22! Na manhã desta quarta-feira, 16, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia (25), tiveram sua primeira discussão no programa.

No quarto Lollipop, a musa fitness contava a outras sisters que não estava mais se entendendo com o brother, lembrando que, na segunda-feira, 14, ela já o havia chamado de invasivo. Enquanto passava pelo corredor, ao sair do confessionário, Gustavo Marsengo ouviu bate-papo, abriu a porta e comentou: "O assunto chegou. Quem quiser falar algo pra mim, fala na cara. Melhor do que dar [emoji no] queridômetro, é falar na cara".

A pernambucana saiu do quarto, foi até o corredor e respondeu: "Se a carapuça serviu, não posso fazer nada"."Não é carapuça, Larissa. Peguei você falando de mim na cara", rebateu o empresário. "Só tem você aqui dentro?", perguntou ela. "Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", disparou Gustavo.

"Não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não", disse Larissa. "Acho que a carapuça serviu foi para você", comentou o brother."Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não", afirmou a sister."Vai lá, plantinha", finalizou Gustavo, no final.

Gustavo: "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá?"

Larissa: "Se a carapuça serviu, não posso fazer nada"



O fogo no parquinho começou cedo por aqui, hein? 🔥🎡

➡️ https://t.co/TclB9EU0lx#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/zM1LF4xVBJ — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2022

Recado especial para Maria

Depois de reavaliar as imagens e constatarem a agressão de Maria (20) à Natália Deodato (22), a produção do reality desclassificou a atriz e cantora do programa.

Mesmo com toda polêmica, a designer de unhas usou o Raio-X para enviar uma mensagem especial à ex-sister: "Queria mandar um abraço, todos os meus sentimentos à ela! Maria,que seu caminho seja estrelado, com muita luz e oportunidades. Que aqui tenha sido só um portal para todos as coisas boas que o universo tem reservado para você. Foi uma situação delicada, infelizmente não consegui nem me despedir”.

No raio-x de hoje (16) a Naty agradeceu a ‘BadMommy Dani’ pelas orações e, disse que elas estão dando resultado. A Naty também mandou um abraço especial pra @eumaria, desejando muito sucesso, luz e amor aqui fora 🧡 #TeamNaty#BBB22 💃🏾 pic.twitter.com/Kn4Y525mxM — Natália Deodato 💃🏾 (@oficial_deodato) February 16, 2022

Almoço do Líder

Hoje foi dia de Almoço do Líder na casa mais vigiada do Brasil. Jade Picon (20) escolheu Natália Deodato, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia para acompanhá-la. Enquanto aproveitavem a comida, o curitibano fez um desabafo: "Não externei tanto isso, mas eu achei falta de consideração de todo mundo da Xepa. Quando eu e Larissa entramos, ninguém fez questão de: 'Ah, vamos recontar os ovos? Vamos recontar os pães?'. Só o DG [Douglas Silva] que chegou para nós no primeiro dia e falou assim, ó: 'Vocês que entraram hoje...'' .

Depois, ainda fez questão de pedir desculpas a tik toker sobre o bate-boca que tiveram, no período da manhã. "Quero pedir desculpa para você, se eu me passei hoje, se e falei de um tom maior...". "É, a partir do momento que você foi lá e levantou o tom da voz, você me deu o direito de levantar o tom da voz para você também", rebate a influenciadora, e o brother concorda. "Você não estava falando de mim quando eu saí do Confessionário?", pergunta o empresário. "Não estava", justifica ela, e ele comenta: "Você já tinha falado que eu iria ser desagradável, por isso que eu achei que você estava falando de mim...". "Mas eu falei na sua cara", completou.