BBB 22: Quarto Lollipop fecha e brothers comemoram: ''Acabou!''

O quarto Lollipop do BBB 22 foi fechado definitivamente e os brothers comemoraram muito o momento, levando Eli para o quarto Grunge

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 18h34

Com o Big Brother Brasil22 chegando em sua reta final, a equipe do programa decidiu fechar um dos quartos da casa. O escolhido dessa vez foi o Lollipop, de onde saiu a maioria dos eliminados.

Durante a tarde desta sexta-feira, 15, os brothers do top 7 do programa receberam a notícia e foram informados que deveriam tirar seus pertences do cômodo, entretanto, o único que ainda pertencia ao quarto era Eliezer (32).

Ao ouvirem o anúncio, Arthur Aguiar (33), Gustavo (31), Pedro Scooby (33), Paulo André (23), Douglas Silva (33) e Jessilane (26), entraram no quarto aos gritos, comemorando o fim de uma era: "Acabou!".

Em seguida, eles passaram a jogar almofadas em Eli, o único sobrevivente do grupo Lollipop e o pegaram, levando ele como 'prisioneiro', para o quarto Grunge: "Vamos levar ele vendado!", disse Gustavo.

Já no segundo quarto, o curitibano disse: "Fica aí um pouquinho para refletir". Rindo muito, Eli responde: "Que humilhação! Nunca pensei que ia passar por isso". E sem perder a piada, DG completou: "O Eli vai dormir no chão hein!".

Boninho comenta fim do Lollipop em suas redes sociais

Boninho (60) também resolveu comentar o fim do quarto Lollipop nas redes sociais.

O diretor do programa publicou um clique onde o quarto parece com faixas de isolamento e escreveu na legenda: "Reta final! Hora de embolar todo mundo. Lollipop teve sua história no BBB22 Agora é todo mundo junto e misturado. Parece que foi ontem que tudo começou. Eu já estou entrando no modo SAUDADE"

Confira a comemoração dos brothers após o anúncio do fechamento do quarto Lollipop e a publicação de Boninho nas redes sociais:

