BBB 22: Próximos passos de Arthur, possível união dos quartos e Natália preocupada com sua reputação; confira o que rolou

06/04/2022

Os participantes do BBB 22 terão motivos de sobra para comemorar nesta quarta-feira, 6! Isso porque eles ganharão um show exclusivo de IZA (31), prometendo cantar um repertório que mistura hits de toda sua carreira. Apesar disso, quem está realmente alegre é Arthur Aguiar (33). Após ser o eliminado do Paredão Falso, o ator passou a frequentar o "Quarto Secreto" e recebeu poderes de controlar a casa.

Mudanças de Quarto

Enquanto Arthur Aguiar (33) não volta do do "Quarto Secreto", os brothers imaginaram quando acontecerá a tradicional união dos quartos, ou seja, quando um dos cômodos de dormir é fechado para forçar todo o elenco a dormir no mesmo ambiente.

Eles ainda não sabem se o lollipop ou o grunge serão fechados, mas Eliezer (31) já pensa em mudar-se de vez para ficar com os outros.

Fazendo o Raio-X, mesmo estando no "Quarto Secreto", Arthur Aguiar revelou para o público o que deverá fazer assim que voltar ao jogo.

"Eu vou usar esse poder aqui que vocês me deram, esse presente, de uma maneira diferente. Eu não vou agir na emoção. Óbvio que, quando eu chegar lá, eu vou chegar com atitude, vou chegar com emoção, quero chegar extravasando...", explicou.

"Mas, eu quero ser muito racional nas minhas atitudes. Eu não quero que eles saibam onde eu estava, quais os poderes que eu tinha. Não vou dizer tudo que eu ouvi, vou soltar uma coisa ou outra, justamente para deixar essa pulga atrás da orelha deles, mexer um pouco nesse psicológico, deixar eles fritando um pouco", garantiu.

Quarto Secreto:

Arthur Aguiar: "Não vou dizer tudo que eu ouvi, vou soltar uma coisa ou outra, justamente para deixar essa pulga atrás da orelha deles"



Confira o Raio-X completo do brother!

→ https://t.co/frJekvqUq7#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/b9CmrR0jAQ — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

Vencedor do Paredão Falso, Arthur Aguiar, cheio de estratégias, promete incomodar os brothers, não deixando eles dormirem: "Eles nem sofreram sem água. Também nem falaram nada... Pior que estou achando que eles não vão ficar mais falando. Por isso que vou usar os cards agora para incomodar."

"Quando todo mundo estiver dormindo eu boto o despertador e, à noite, ninguém dorme. Eu também não vou dormir. Mas, eles também não... Já que eu durmo muito, né?!", alfinetou Arthur.

Enquanto isso, no Quarto Secreto



Arthur Aguiar: "Vou deixar o meu convite para quem quiser passar a madrugada acordado comigo"



→ https://t.co/ltCxBJfLoj#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/HCdp84Isp4 — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022

Natália preocupada com sua reputação

Desabafando com Jessilane Alves (26), Natália Deodato (22) relembrou sua discussão com Douglas Silva (33) e Gustavo Marsengo (31), no último Jogo da Discórdia, e revelou preocupação com sua reputação do lado fora.

"O que aconteceu com o D.G, eu achei muito grave, sim. Acho que isso pode pesar muito para mim. Eu não acredito que eu fui uma pessoa ruim aqui, estou muito confiante da minha trajetória. Eu acolhi todo mundo, abracei todo mundo, eu fiz tudo o que tava na medida do meu possível", disse a sister.