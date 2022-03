BBB 22: Produção compila vídeos desmentindo falas de Arthur Aguiar

Antes de anunciar o décimo eliminado do programa, a produção do BBB 22 compilou vídeos desmentindo falas de Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 00h32

Antes de anunciar o décimo eliminado do programa, a produção do BBB 22 compilou vídeos desmentindo as falas de Arthur Aguiar (33), além de colocar outros brothers falando que o ator se faz de vítima, como se estivesse sendo perseguido dentro da casa.

Vídeos compilados

Em uma das cenas, na cozinha, Arthur reclama da decisão dos seus parceiros do Quarto Grunge em ceder a liderança para Linn da Quebrada (31).

"Vocês me colocaram, vocês escolheram me colocar no paredão", diz o marido de Maíra Cardi. Paulo André, repetindo a fala do colega: "'Vocês escolheram me colocar no paredão' é fod*". "Não, não falei isso", rebate Arthur. Em seguida, a primeira fala do brother foi "rebobinada" algumas vezes.

Depois, o quadro mostrou uma conversa entre Arthur, Paulo André e Pedro Scooby. "A gente só fala o que a gente acha que a gente vai dar conta. O que a gente acha que não vai dar conta, a gente não combina. Eu sou assim, pelo menos", afirmou o ator.

"Lá fora você é assim?", questionou P.A. Na sequência, a música "Adultério", de Mr. Catra tocou e a câmera focou no rosto de Arthur.

Por fim, o VT exibiu, ainda, Arthur lamentando estar solitário no confinamento, enquanto os parceiros do Grunge asseguravam o brother de que ele não está sozinho no jogo.