BBB 22: Premonição das comadres, Amigo Oculto e muita repercussão da formação do paredão; confira o que rolou

Preocupados com a próxima eliminação do programa, nem uma ação patrocinada foi capaz de eliminar a tensão dos brothers

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 20h43

Hoje é dia de Jogo da Dicórdia no BBB 22! A dinâmica da noite promete muito fogo no parquinho, devido a grande repercução que a última formação de paredão teve dentro da casa. Nem uma ação patrocinada, em que receberam vários mimos, foi capaz de frear o ânimo dos brothers. Preocupados, também revelaram a tensão para a próxima eliminação do programa.

Não conseguiu acompanhar o que rolou durante o dia? Não tem problema, a gente te conta!

Sonho ou premonição das comadres?

Após acordarem, Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) compartilharam os sonhos que tiveram durante a noite, pós formação de paredão.

Enquanto a professora de Biologia revela ter sonhado que brigava com Douglas Silva (33), a cantora contou que se viu brigando com Paulo André (23).

Jessilane: "Gente, eu estava sonhando que eu estava brigando com o DG."

Linn da Quebrada: "Eu sonhei que estava brigando com PA."

Jessilane: "Hoje?."

Linn da Quebrada: "Agora."



Xiii... 💭



➡️https://t.co/2U49L7myKX#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/80sFDRmlfc — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2022

Presente aos brothers

No gramado da área externa, os brothers ganharam presentes hoje em uma ação patrocinada, comandada pela atriz e humorista Mariana Santos (45). Eles participaram de um Amigo Oculto e, além de receberem mimos do programa, ainda puderam se deliciar com comes e bebes à vontade.

Na dinâmica, alguns tiveram que trocar seus mimos com o recebido por outro brother. Jessilane Alves conquistou o prêmio de R$ 15 mil reais em boletos pagos até o fim de 2022, o maior presente da ação.

Lucas chateado

Ainda magoado com alguns votos que recebeu, Lucas Bissoli (31) desabafou com Eslôvenia Marques (25) durante a ação: "Sabe por que eu estou sério? Eu estou no limite para desabar. No limite".

"Desabafar em que sentido?", perguntou a modelo. "De chateação, sabe? Triste. Eu sei que é jogo, mas a gente sente", explicou o capixaba, que depois ainda disparou: "Quero que se lasque! Quero que se lasque todo mundo!".

No ofurô da casa, os Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) falaram sobre as expectativas do resultado do paredão, que será definido nesta terça-feira, 29.

"Eu estou zero confiante, mano", confessou o atleta olímpico. "Eu também não estou confiante não, mas estou, tipo, amarradão", respondeu o surfista.

PA então analisou sua participação no reality: "Mas é isso, estou vivendo. Ele [Lucas] mais fechado, e a gente mais vivendo, pode parecer que a gente está tipo: 'Ah, está tranquilo'. Mas zero [confiante]."

Paulo André: "Eu estou zero confiante, mano."

Pedro Scooby: "Eu também não estou confiante não, mas estou, tipo, amarradão."

Paulo André: "Mas é isso, estou vivendo(...)"



➡️https://t.co/4U1j9HR3RR#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/vIBFFGotWX — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2022

Enquanto o surfista Pedro Scooby (33) estava no banho, a sister chegou no local e o perguntou sobre as chances de ele votar nela no futuro do reality show da TV Globo.

"Tu é uma pessoa que lida com a hipótese de votar em quem não foi ao Paredão, né? Você votaria em mim semana que vem?", questionou ela.

"Não, então... você á única pessoa que eu falei que não votaria [...] Por exemplo, se bota um ranking de afinidade. Uma pessoa que está lá no meio da minha afinidade, não é minha prioridade. E ela nunca foi ao Paredão, ela vira prioridade para mim", respondeu o esportista.

Eslovênia: "Tu és uma pessoa que lida com a hipótese de votar em quem não foi ao Paredão, né?! Você votaria em mim semana que vem?"

Pedro Scooby: "Não, então... você á única pessoa que eu falei que não votaria."



Ih! 😮



➡️https://t.co/9uGNi1mhFo#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/OXaaZvXGK3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2022