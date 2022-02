BBB 22: Prêmio para mãe, combinação de votos e modo detetive; confira o que rolou

Após noite de Prova do Líder, dia começa agitado na casa mais vigiada do Brasil

Hoje é dia de festa no BBB 22! Após noite de Prova do Líder, em que Lucas Bissoli (31) consolidou-se na liderança, o dia na casa mais vigiada do Brasil já amanheceu cheio. Prêmio para mãe, combinação de votos e modo detetive foram os destaques.

Quer ficar por dentro do que rolou? Então, segue por aqui que a gente te conta!

Lucas manda prêmio para mãe

O dia começou com o Raio-X do novo líder, Lucas Bissoli (31). O brother, após vencer a prova, recebeu R$20000 e, hoje, 18, disse para sua mãe utilizar dinheiro como bem entendesse.

"Hoje, finalmente, por ter batido na trave, consegui ser líder. Sensação única, só quem é sabe. Ainda ganhei 20 mil reais. Mãe, esse dinheiro é todo seu, você pode fazer com ele o que você quiser. Quero te ver feliz! Eu estou aqui lutando, não só por mim, mas lutando pela gente e pela nossa família", disse o engenheiro durante o raio-x.

Eliezer(31) e Vinicius (23) conversaram na tarde desta sexta-feira, 18, sobre procedimentos estéticos na cozinha.

"Para de falar que na minha cara tem botox", disse Eli. E o cearense questiona: "mas não tem?". "Tem. E muito, por sinal", declarou o designer. "Preenchimento... dá para ver aqui", comentou Vyni, apontando para o próprio rosto.

"Não dá, não. Se eu não falasse, você não saberia que eu tenho preenchimento. Não saberia. É muito natural. Se eu não falasse, você nunca iria saber. Até mesmo a própria Laís, que trabalha com isso, não percebeu", disparou Eliezer. E Vinicius rebateu: "porque eu nunca tinha visto ninguém com preenchimento, mas, agora que eu estou vendo".

"O meu ficou muito natural", afirmou Eli virando para Jade Picon (20) e questionando: "tu tem alguma coisa na cara?". A sister nega e o bacharel em Direito brinca: "beleza!".

Começam as cambinações de voto

Arthur Aguiar (33) não perdeu tempo e já está se aproximando do barão da piscadinha. O brother, que foi chamado para o grupo vip, passou um bom tempo bolando estratégias de jogo com o loiro na academia e no quarto do líder.

À tarde, o engenheiro colocou, na mesa tática, Jade Picon, Laís Caldas (30), Larissa Tomásia (25) e Brunna Gonçalves (30) como suas principais opções para indicação no paredão de domingo, 20. O ator opinou que a médica seria eliminada contra qualquer outra pessoa no paredão e, também, afirmou que não indicaria Jade Picon na semana anterior, quando ela o indicou pela primeira vez, mas que agora a tem como primeira opção.

Laís Caldas (30) e Jade Picon (20) conversaram sobre a formação do próximo paredão do BBB 22.

Durante a conversa, a médica opinou sobre a indicação de Lucas Bissoli (31), o líder da semana:"acho que coloca a Brunna. Entendeu? Ele bota a Brunna. Aí, se o DG [Douglas Silva] não tiver imune, eu vou colocar ele", afirmou a sister. "Como assim você vai colocar ele?", questionou a influenciadora digital. "Votar nele. Acho que tem mais gente do quarto que vota nele. Acho que a gente não pode vacilar porque eles podem se juntar em alguém do quarto, aí vão dois do quarto, entendeu?", explicou.

Jade Picon confessou que ainda não sabe em quem vai votar, e Laís afirmou que pretende descobrir o voto de Gustavo Marsengo (31). "Então, vou ver com o Gustavo, vou ver em quem ele vai, ele conversa muito com os meninos, para saber em quem eu voto, entendeu? Ter uma noção. Porque, dependendo, eu vou até em quem eu souber que tem mais para poder não ir ninguém do quarto", revelou a médica.